Neuer 48-PS-Supersportler aus Bayern: BMW Motorrad präsentiert die F 450 RR

«Was mir an der neuen BMW F 450 RR besonders gefällt: Sie ist leicht, direkt und sehr präzise zu fahren. Genau so muss für mich ein Supersportler sein», meinte Markus Flasch, CEO BMW Motorrad, in der offiziellen Pressemitteilung am 15. Oktober. «Sie macht auf der Landstraße richtig Spaß und funktioniert genauso auf der Rennstrecke. Gleichzeitig steckt ganz klar die DNA unserer RR-Modelle in ihr. Für mich ist sie damit der perfekte Einstieg in die BMW RR-Welt.»

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Die neue BMW F 450 RR für die 48-PS-Klasse wurde als eigenständiger Supersportler innerhalb der BMW F 450-Modellfamilie entwickelt. Ihr Design orientiert sich an der aktuellen Formsprache der S 1000 RR. «Die ausgeprägte Nose-down-Tail-up-Gestik, die typische RR-Flyline und die Winglets schaffen eine starke Vorwärtsorientierung», so BMW. «Asymmetrische Verkleidungsseitenteile, Kiemen auf der rechten Seite und das Splitface setzen charakteristische Akzente und unterstreichen die eigenständige Interpretation der RR-DNA. Der LED-Scheinwerfer mit RR-typischer Tagfahrlichtsignatur prägt den eigenständigen Auftritt.»

BMW F 450 RR: Der 48-PS-Supersportler der Bayern Foto: BMW Motorrad BMW F 450 RR: Der 48-PS-Supersportler der Bayern © BMW Motorrad

80 Prozent des verfügbaren Drehmoments stehen bei 3000 U/min an

Herzstück der neuen BMW F 450 RR ist der neu entwickelte und zunächst in der F 450 GS eingesetzte Zweizylinder-Reihenmotor mit Kraftstoffeinspritzung und Unterflurschalldämpfer aus Edelstahl. Für den Einsatz in der F 450 RR wurde dieser laut BMW auf die Anforderungen eines Supersportlers abgestimmt. Der Motor verfügt über eine Leistung von 35 kW (48 PS) bei 8750 U/min sowie ein maximales Drehmoment von 43 Nm bei 6750 U/min. Schon bei 3000 U/min würden 80 Prozent des verfügbaren Drehmoments anstehen – dies sorgt für Schub bei niedrigen Drehzahlen. High-Tech-Werkstoffe und eine optimierte interne Reibung sollen diese Leistungswerte bei exakt 420 ccm ermöglichen.

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Kurbelwelle mit 135-Grad-Hubzapfenversatz plus Ausgleichswelle

Das Triebwerk erfüllt die Anforderungen der Norm Euro 5+, der Verbrauch soll bei 3,8 Liter auf 100 km liegen. Mit dem 14-Liter-Tank soll die F 450 RR eine Reichweite von über 350 km haben. Das Wartungsintervall liegt bei den für BMW Motorrad üblichen 10 000 km. Die Kurbelwelle mit 135-Grad-Hubzapfenversatz und eine Ausgleichswelle soll eine charakterstarke Leistungsentfaltung mit hoher Laufruhe und niedrigem Vibrationsniveau verbinden. Magnesiumdeckel für Kupplung und Getriebe sparen zudem Gewicht.

Thema der Woche Thema der Woche: Der neue Zeitplan der MotoGP sorgte für viel Zündstoff 2027 wird die MotoGP auch mit einem neuen Zeitplan in die 850er-Ära starten. Mehr als die Modifikationen sorgte für Wirbel, wie die Beschlüsse zustande kamen. Ein Paradebeispiel für: «Reden hilft». Thomas Kuttruf Weiterlesen

Die neue BMW F 450 RR Foto: BMW Motorrad Die neue BMW F 450 RR © BMW Motorrad

Vierkolben-Bremse von Brembo

Am Vorderrad des leichten Sportlers sorgt eine schwimmend gelagerte Einzelscheibenbremse mit Brembo-Vierkolben-Monobloc-Festsattel und 310 mm Bremsscheibendurchmesser für Verzögerung. Am Hinterrad kommt eine Einscheibenbremse mit schwimmend gelagertem ByBre-Einkolben-Bremssattel und 240 mm Durchmesser zum Einsatz.

Serienmäßig verfügt die neue BMW F 450 RR über das BMW Motorrad ABS Pro. Das System ermöglicht ABS-unterstütztes Bremsen in Schräglage und erhöht damit auch in Kurven die Sicherheit. Die Dynamic Brake Control (DBC) bietet laut BMW mehr Sicherheit beim Bremsen in schwierigen Situationen, indem sie eine unbeabsichtigte Gasbetätigung verhindert.

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Die BMW F 450 RR verfügt über die Fahrmodi «Rain», «Road» und «Race». Neben ABS Pro und Dynamic Brake Control (DBC), gehören Dynamic Traction Control (DTC) sowie die Motorschleppmomentregelung (MSR) zur Serienausstattung.

Auch auf der Fahrwerksseite nutzt die neue BMW F 450 RR das für die BMW F 450 GS neu konstruierte Konzept als technische Basis und legt es gezielt auf den Supersporteinsatz aus. Im Mittelpunkt der Abstimmung standen laut BMW leichtfüßiges Handling, präzises Feedback und hohe Stabilität auf Landstraße und Rennstrecke. Der Gitterrohrrahmen besteht aus verschweißten Stahlrohren und Schmiedeteilen. Er integriert den Zweizylinder-Reihenmotor als mittragendes Element.



Upside-down-Telegabel und Federbein von KYB

Vorne führt eine KYB Upside-down-Telegabel mit 43 mm Gleitrohrdurchmesser das Rad. Beim Sportfahrwerk lässt sich die Gabel in Zug- und Druckstufe einstellen. Hinten führt eine geschlossene, verwindungssteife und zugleich leichte Hohlguss-Zweiarmschwinge aus Aluminium das Rad. Sie ist mit einem direkt angelenkten KYB-Zentralfederbein kombiniert, dessen Federbasis und Zugstufe einstellbar sind.



Der Supersportler ist mit schlauchlosen Reifen der Dimensionen 110/70-17 vorn und 150/60-17 hinten bestückt.



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Easy Ride Clutch (ERC)

Die optional erhältliche Easy Ride Clutch (ERC) übernimmt das Einkuppeln drehzahlabhängig und soll laut BMW Komfort und Kontrolle erhöhen. In Kombination mit dem Schaltassistent Pro ist Fahren und Schalten ohne manuelle Kupplungsbetätigung möglich; der Kupplungshebel ist für den bewussten Eingriff weiterhin vorhanden. Für die BMW F 450 RR M Sport ist die ERC ab Werk im Innovationspaket erhältlich; für alle anderen Varianten steht sie als BMW-Motorrad-Zubehör zur Nachrüstung zur Verfügung. Im Schubbetrieb bleibt die Kupplung geschlossen, sodass die Motorbremse bis kurz vor dem Stillstand wirkt. Erst bei Erreichen der Leerlaufdrehzahl öffnet die ERC automatisch und verhindert zuverlässig ein Abwürgen des Motors.

Das Sechsganggetriebe überträgt das Drehmoment auf den links angeordneten Sekundärantrieb in Form einer X-Ring-Kette. Für schnelles Hoch- und Herunterschalten ohne Kupplungsbetätigung bietet die neue F 450 RR in allen Ausstattungsvarianten außer der Basisvariante den Schaltassistent Pro. In der Basisvariante kann er nachgerüstet werden.

Umkehrbares Schaltschema

Für den Einsatz auf der Rennstrecke lässt sich das Schaltschema laut BMW ohne großen Aufwand umkehren.



LED-Scheinwerfer und 6,5-Zoll-TFT-Display

Die neue BMW F 450 RR verfügt serienmäßig über einen LED-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht-LEDs. Auch die Blink- und Rückleuchten der neuen F 450 RR basieren auf LED-Technik. Das serienmäßige 6,5-Zoll-TFT-Display würde laut BMW mit hoher Informationsvielfalt, brillanter Darstellungsqualität und intuitiver Bedienung auf Premium-Niveau überzeigen. Das TFT-Display bietet den Pure Ride Screen. Bei den M Sport-Varianten mit Fahrmodi Pro stehen darüber hinaus drei weitere Sport Screens mit Detailinformationen zu DTC, Bremskraft und Schräglage sowie eine Laptimer-Funktion zur Verfügung. Auch Telefonieren, Musikhören und Navigieren während der Fahrt sind komfortabel möglich.



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BMW F 450 RR kommt in vier Ausstattungsvarianten

Die neue BMW F 450 RR gibt es in vier Ausstattungsvarianten. Die Basisvariante BMW F 450 RR Basis ist in Cosmic Black gehalten. Die in Racing Red ausgeführte BMW F 450 RR Sport verfügt zusätzlich über den Schaltassistent Pro und das Sportfahrwerk. Spitzenmodelle sind die BMW F 450 RR M Sport und BMW F 450 RR M Sport mit Innovationspaket (inkl. Easy Ride Clutch) in der Farbstellung Snaefell Weiß / M Motorsport inklusive Fahrmodi Pro, Schaltassistent Pro und Sportfahrwerk.



Nun zum Preis: Die Basis-Variante gibt es in Deutschland ab 7.100 Euro. Wann die BMW F 450 RR bei den Händlern steht, ist noch nicht bekannt.