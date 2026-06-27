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Fred Vasseur erklärt: Deshalb fechtet Ferrari das Quali-Ergebnis nicht an

Dass George Russell in Spielberg als Polesetter gewertet wurde, sorgte im Fahrerlager am Red Bull Ring für viel Gesprächsstoff. Dennoch sieht Ferrari davon ab, gegen das Quali-Ergebnis vorzugehen.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Ferrari-Teamchef Fred Vasseur
Ferrari-Teamchef Fred Vasseur
Foto: Batchelor / XPB Images
Ferrari-Teamchef Fred Vasseur
© Batchelor / XPB Images

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Die allgemeine Verwirrung war gross, als plötzlich George Russells Name an der Spitze der Zeitenliste auftauchte: Denn zum Schluss des Qualifyings hatte Max Verstappen mit seinem Abflug für doppelte gelbe Flaggen gesorgt. Allerdings hatte der Mercedes-Star die Unfallstelle passiert, als noch die einfache gelbe Flagge gezeigt wurde. Und er ging genug lange vom Gas, um die Rundenzeit nicht gestrichen zu bekommen.

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So kam es, dass Charles Leclerc und Lewis Hamilton am Ende die Plätze 2 und 3 belegten. Und Ferrari verzichtete darauf, gegen das Ergebnis vorzugehen. Teamchef Fred Vasseur erklärte: «Ich bin nicht enttäuscht, ich nehme das Positive mit, wir sind Zweiter und Dritter und wir können im Qualifying gegen Mercedes kämpfen. Wahrscheinlich werden wir auch ein gutes Tempo im Rennen morgen haben, und das ist das Wichtigste. Denn es liegen noch 15 GP vor uns, da ist die Performance entscheidend.»

«Man könnte das Ganze nun lang und breit diskutieren und sich fragen, ob es vernünftig ist, dass nicht die doppelte gelbe Flagge gezeigt wird, wenn ein Crash so hart ist, dass das Medical Car ausrückt. Aber uns fehlen die Daten der Mini-Sektoren, und wir können deshalb nicht prüfen, ob er seinen Speed um fünf Prozent reduziert hat oder nicht. Wir müssen da dem Urteil der Rennleitung vertrauen, und das tun wir auch», fügte der Ingenieur aus Frankreich an.

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Keine Sorge um Charles Leclerc

Vasseur betonte auch: Das gute Ergebnis täusche nicht darüber hinweg, dass Mercedes immer noch die Nase vorn hat. «Uns fehlt es immer noch etwas an Speed, selbst wenn sie vom Gas gehen, sind sie schneller als wir», erklärte er schmunzelnd.

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Und dass Leclerc, der zuletzt einige bittere Pillen hatte schlucken müssen, nun wieder zur alten Form zurückgefunden hat, sei keine grosse Überraschung für ihn gewesen, stellte Vasseur auf Nachfrage klar. «Da haben sich die Journalisten mehr Sorgen gemacht, ich hatte da überhaupt keine Bedenken, denn seine Runde in Monaco war gut genug für den Pole-Fight vor dem Crash, auch in Barcelona war er auf einer sehr guten Runde und sein Speed war immer da. Er war etwas unter Druck, weil das immer so ist, wenn dir Fehler unterlaufen, und es ist gut für ihn, dass er nun mit einer guten Runde zurückschlagen konnte. Aber das Tempo war immer da.»

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George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

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Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

71

1:26:37,979

1:10,683

25

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Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

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Oracle Red Bull Racing

3

71

+1,611

1:10,483

18

03

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

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Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

71

+1,986

1:10,374

15

04

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

71

+21,809

1:10,595

12

05

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

71

+26,393

1:10,946

10

06

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

6

71

+29,399

1:10,947

8

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Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

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+31,505

1:10,652

6

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Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

71

+45,659

1:10,606

4

09

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Liam Lawson

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