Ferrari-Teamchef Fred Vasseur: «Konzentrierten uns zu stark auf Mercedes»

Das Ferrari-Team freute sich nach dem Qualifying auf dem Red Bull Ring über die starke Ausgangslage für Charles Leclerc und Lewis Hamilton. Der Monegasse und der Brite profitierten vom Crash von Max Verstappen, der einigen Konkurrenten die Chance stahl, einen letzten schnellen Versuch zu absolvieren. Das Duo durfte den achten Grand Prix des Jahres deshalb von den Positionen 2 und 3 in Angriff nehmen.

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Die Hoffnung war gross, mindestens ein Auto in die Top-3 zu bringen. Doch nach 71 Runden kam Hamilton als Fünfter über die Ziellinie. Leclerc musste sich gar mit dem achten Platz begnügen. Teamchef Fred Vasseur gestand: «Das war ein hartes Wochenende, vor allem nach dem Sieg in Barcelona.»

Und der Franzose fügte selbstkritisch an: «Ich denke, wir haben schon am Freitag keinen optimalen Start ins Wochenende hingelegt, wir hatten viele Probleme in den ersten beiden Trainings, und waren nicht in der Lage, bei repräsentativen Bedingungen im Renntrimm unterwegs zu sein.»

«Wir konnten am Ende auf einer Runde etwas Leistung finden, und im Qualifying haben wir mit den Plätzen 2 und 3 ein gutes Ergebnis erzielen. Aber unsere Vorbereitung aufs Rennen war wohl nicht so, wie sie hätte sein sollen. Rückblickend kann man auch sagen, wir konzentrierten uns zu stark auf Mercedes. Wir gingen in den ersten Runden mit beiden Autos zu sehr ans Limit, und wir haben mit unserer Strategie etwas zu aggressiv reagiert, um mithalten zu können, dabei waren sie heute nicht unsere Gegner.», schilderte Vasseur, der versprach: «Wir werden unsere Lehren daraus ziehen und konzentrieren uns nun ganz auf den Grossbritannien-GP, der in der nächsten Woche ansteht.»

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