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George Russell (Mercedes) gegen Kimi Antonelli: Neue Taktik des Engländers

George Russell hat in Baku alles richtig gemacht: Sieg von Pole-Position und Rückstand auf WM-Leader Kimi Antonelli verringern. Der Engländer versucht clever, Druck auf den Italiener zu verlagern.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

George Russell und Kimi Antonelli
George Russell und Kimi Antonelli
Foto: XPB
George Russell und Kimi Antonelli
© XPB

Im Artikel erwähnt

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George Russell hat mit seinem Mercedes in den Strassen von Baku seinen achten GP-Sieg eingefahren, der dritte Saisonsieg (nach Australien und Österreich) kam wie gerufen. Der 28-jährige Brite muss versuchen, den Rückstand auf WM-Leader Kimi Antonelli zu verkleinern.

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Dabei hat Russell in Aserbaidschan ein Etappenziel erreicht, Rückstand auf 66 Punkte verkleinert, so muss es weitergehen. Gleichzeitig versucht George eine neue Taktik. Natürlich steht er selber mehr unter Druck als sein italienischer Stallgefährte, aber genau das sieht Russell anders.

Auf die Frage, ob Russell der Ansicht sei, er sei weniger unter der Lupe als Antonelli, meint George: «Ja, auf jeden Fall. Der Druck auf mich ist viel geringer als auf ihn. Er hat eine unglaublich fehlerfreie Saison hingelegt. Doch in Baku kam wahrscheinlich sein erster Fehler in der gesamten Saison, als es im etwas ging.» (Russell meint den Unfall von Antonelli in der Quali und damit Startplatz 16, M.B.).

Im Artikel erwähnt

Russell erklärt, er habe in den vergangenen Monaten sehr hart daran gearbeitet, besser mit seinem Rennwagen zu harmonieren, «und diese Arbeit beginnt nun Früchte zu tragen. Davor habe mich über mehrere Rennen hinweg nicht so richtig als Teil des WM-Kampfes gesehen, einfach weil meine Leistung einfach nicht stark genug war. Ich habe das Gefühl, wenn die Saison heute oder nach der Sommerpause begonnen hätte, hätte ich viel besser mithalten können.»

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«Gut, derzeit habe ich diesen grossen Rückstand. Aber das kann sich schnell ändern. Deshalb jage ich dem nicht hinterher. Ich versuche einfach, jedes Rennen zu gewinnen, und was sich dann daraus entwickelt, werden wir sehen.»

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