Pure Group A: Flair der schönen vergangenen DTM-Tage am Hockenheimring

DTM-Legenden im halben Dutzend, und das gleich zweimal: Das von den Tourenwagen Legenden präsentierte Pilotprojekt Pure Group A nimmt konkrete Formen an. Sechs BMW M3 E30, weitere sechs Mercedes-Benz 190E, zwei Ford Sierra RS 500 Cosworth, ein Opel Omega Evo 500, ein Alfa Romeo GTV 6: Der Querschnitt durch die bewegte Geschichte der Gruppe A der Jahre 1982 bis 92 ist bereits bei der Premiere am ersten Oktoberwochenende 2026 auf dem Hockenheimring umfassend.

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Zwei Sprintrennen über jeweils 25 Minuten stehen im Rahmen des ADAC Racing Weekends auf dem Programm – das erste am Samstagnachmittag um 15.10 Uhr, das zweite am Sonntagnachmittag um 16.05 Uhr.

Der Austragungsmodus ist mit dem der Tourenwagen Legenden deckungsgleich – und nicht nur das, wie Serienbetreiber Thorsten Stadler erklärt: «Beim Pilotprojekt starten wir nach dem technischen Regelwerk unserer bewährten Klassen 2 und 3. Im kommenden Jahr legen wir im zweiten Schritt ein eigenständiges Reglement mit historisch begründeter Klassenstruktur vor. Dieses Gerüst ist weitgehend festgeschrieben, wobei wir uns gegenüber Vorschlägen und Anregungen nicht verschließen.»

Das Teilnehmerfeld des Pilotprojektes Pure Group A führt deutsche Tourenwagenikone Harald Grohs an. Nach dem Klassensieg bei den Tourenwagen Legenden im Rahmen des Zandvoort Historic Grand Prix (19. – 21.06.2026) steuert der Essener erneut den BMW M3 E30 von Heinz F. Pott.

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Am 29. März 1987 brachte er den neuen Hoffnungsträger aus München auf dem Kleinen Kurs des Hockenheimrings zum ersten international beachteten Triumph. Seine Trickkiste galt seinerzeit als unermesslich. Der verbale Umgang damit war unvergleichlich, genau wie die kompromisslos-harte Gangart des Profis mit dem meist offenen Jet-Helm. «Die anderen haben nicht schlecht gestaunt!», erzählt er bis heute mit einem Lächeln.

Thema der Woche Grosser Preis von Spanien auf dem neuen Madring: Strecke top oder Flop? Die Madrilenen hatten sich viel vorgenommen für den ersten Formel-1-WM-Lauf ihrer Stadt seit 1981. Aber sind die hohen Erwartungen an den neuen Mischkurs Madring wirklich erfüllt worden? Weiterlesen

«Ich kehre immer wieder gerne an den Ort meines ersten großen Erfolges mit dem M3 zurück», freut sich der mittlerweile 82-jährige Grohs auf seinen Einsatz auf dem Hockenheimring. «Für mich ist das der Inbegriff eines Renntourenwagens.»

Beide Rennen der Pure Group A werden im offiziellen Livestream des ADAC Racing Weekends auf YouTube verfolgbar sein. Die Tourenwagen Legenden, die GT Summer Series und der Porsche Sports Cup Deutschland runden das Veranstaltungspaket ab.