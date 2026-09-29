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Ai Ogura: In der Moto2 war ich in Motegi stark, in der MotoGP (noch) nicht

MotoGP-Ass Ai Ogura sieht in Japan keinen Heimvorteil, dennoch will er in Motegi wieder 100 Prozent geben. In der Moto2 gewann er dort bereits ein Rennen. Was ihm in die Karten spielen könnte.

MotoGP

Ai Ogura
Ai Ogura
Foto: Gold & Goose
Ai Ogura
© Gold & Goose

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Ai Ogura musste die Grands Prix in Aragon und Misano aufgrund eines Bruchs im linken Daumen auslassen – er hatte sich beim Motocross-Training in der japanischen Heimat verletzt. Im MotoGP-Titelkampf hat der Trackhouse-Aprilia-Pilot deshalb wichtige Punkte liegen lassen.

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In Spielberg hatte Ogura mit zweimal Platz 4 ein starkes Comeback. Nun folgt am kommenden Wochenende sein Heim-GP in Motegi. Kommt ihm der Heimvorteil zugute? «Ich freue mich natürlich, in Japan zu sein, aber auf dem Motorrad gebe ich immer 100 Prozent – egal, wo ich bin», sagte Ogura gegenüber Crash.net.

Letztes Jahr beendete Ogura den MotoGP-Sprint auf Rang 9. Den Grand Prix musste er auslassen. Der Grund: Er hatte sich zuvor bei einem Crash in Misano die rechte Hand verletzt. In Japan wurden die Beschwerden mehr, sodass entschieden wurde, dass er beim Hauptrennen am Sonntag nicht antritt.

Im Artikel erwähnt

Somit konnte Ogura in Motegi in der Königsklasse noch kein Top-Ergebnis erzielen – in der Moto2-Klasse allerdings schon. 2022 siegte er, 2023 und 2024 landete er bei seinem Heimrennen jeweils auf Platz 2. «Mit dem Moto2-Bike war ich in Motegi ziemlich stark, auf dem MotoGP-Motorrad jedoch (noch) nicht», musste der 25-Jährige zugeben.

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Ai Ogura: «Es wird viele heiße Rennen geben, was mir gefällt»

Im Oktober finden innerhalb von fünf Wochen vier Rennwochenenden statt – den Fahrern steht eine anstrengende Zeit bevor. Die heißen Bedingungen in Asien könnten Ogura jedoch in die Karten spielen. «Es wird viele heiße Rennen geben, was mir gefällt – daher können die heißen Bedingungen ein Vorteil für mich sein», grübelte er.

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In der Gesamtwertung liegt Ai Ogura derzeit auf Rang 6. Auf WM-Leader Jorge Martin fehlen ihm 84 Punkte.

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