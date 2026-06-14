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Hamilton, Verstappen, Schumacher: Fahrer mit viel Sitzleder in der Formel 1

George Russell tritt in Barcelona zu seinem 100. Grand Prix mit Mercedes an, Alex Albon bricht den Rekord von Nigel Mansell bei Williams. Wir zeigen, wer in der Formel 1 am meisten Sitzleder hat.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Michael Schumacher 2004 im Ferrari
Michael Schumacher 2004 im Ferrari
Foto: XPB
Michael Schumacher 2004 im Ferrari
© XPB

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Im Artikel erwähnt

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Feierstunde in Katalonien: McLaren fährt wirklich den 1000. Grand Prix (in Monte Carlo wurde schon mal vorgefeiert), George Russell bestreitet seinen 100. Grand Prix in Diensten von Mercedes.

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Von der Formel-1-Bestmarke in Sachen Sitzleder ist Russell weit entfernt. Denn Lewis Hamilton ging sagenhafte 246 Mal für Mercedes an den Start!

Dieser Rekord wird wohl 2027 fallen: Denn Max Verstappen steht bei inzwischen 216 Einsätzen für Red Bull Racing.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Der in London geborene Thai Alex Albon trägt an diesem Wochenende nicht zufällig ein Helmdesign à la Nigel Mansell: Beim Barcelona-GP 2026 tritt Albon zum 96. Mal für den englischen Traditionsrennstall Williams an, damit einmal mehr als der bisherige Rekordhalter Mansell.

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Wir zeigen hier jene 25 Fahrer, die 100 Mal oder mehr für den gleichen Rennstall Grands Prix gefahren sind.

TV-Programm

  • Formel-1-Fahrer mit Sitzleder

  • 1. Lewis Hamilton (Mercedes) 246 Grands Prix

  • 2. Max Verstappen (Red Bull Racing) 216

  • 3. Michael Schumacher (Ferrari) 180

  • 4. Lando Norris (McLaren) 157

  • 5. Charles Leclerc (Ferrari) 156

  • 6. Kimi Räikkönen (Ferrari) 151

  • 7. David Coulthard (McLaren) 150

  • 8. Kevin Magnussen (Haas) 145

  • 9. Felipe Massa (Ferrari) 139

  • 10. Nico Rosberg (Mercedes) 136

  • 11. Jenson Button (McLaren) 136

  • 12. Jacques Laffite (Ligier) 132

  • 13. Mika Häkkinen (McLaren) 131

  • 14. Mark Webber (Red Bull Racing) 129

  • 15. Sebastian Vettel (Ferrari) 118

  • 16. Lance Stroll (Aston Martin) 117

  • 17. Sebastian Vettel (Red Bull Racing) 113

  • 18. Lewis Hamilton (McLaren) 110

  • 19. Alain Prost (McLaren) 107

  • 20. Nelson Piquet (Brabham) 106

  • 21. Fernando Alonso (Renault) 105

  • 22. Pierluigi Martini (Minardi) 102

  • 23. Rubens Barrichello (Ferrari) 102

  • 24. Valtteri Bottas (Mercedes) 101

  • 25. Daniel Ricciardo (Red Bull Racing) 100

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George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

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63

02

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

03

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

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12

04

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

05

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

06

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

6

07

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

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McLaren Formula 1 Team

81

08

Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Liam Lawson

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Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

30

09

Nico Hülkenberg

Nico Hülkenberg

Audi Revolut F1 Team

Nico Hülkenberg

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Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

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Scuderia Ferrari HP

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