Hamilton, Verstappen, Schumacher: Fahrer mit viel Sitzleder in der Formel 1

Feierstunde in Katalonien: McLaren fährt wirklich den 1000. Grand Prix (in Monte Carlo wurde schon mal vorgefeiert), George Russell bestreitet seinen 100. Grand Prix in Diensten von Mercedes.

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Von der Formel-1-Bestmarke in Sachen Sitzleder ist Russell weit entfernt. Denn Lewis Hamilton ging sagenhafte 246 Mal für Mercedes an den Start!

Dieser Rekord wird wohl 2027 fallen: Denn Max Verstappen steht bei inzwischen 216 Einsätzen für Red Bull Racing.

Der in London geborene Thai Alex Albon trägt an diesem Wochenende nicht zufällig ein Helmdesign à la Nigel Mansell: Beim Barcelona-GP 2026 tritt Albon zum 96. Mal für den englischen Traditionsrennstall Williams an, damit einmal mehr als der bisherige Rekordhalter Mansell.

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Wir zeigen hier jene 25 Fahrer, die 100 Mal oder mehr für den gleichen Rennstall Grands Prix gefahren sind.