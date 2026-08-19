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Fermin Aldeguer (Ducati): Nach Assen-Crash zurück auf dem Motorrad

MotoGP-Ass Fermin Aldeguer (Gresini Ducati) will beim Aragon-GP sein Comeback geben. In dieser Woche trainierte er nach seinem Sturz in Assen das erste Mal wieder auf dem Motorrad.

Stephan Moosbrugger

Von

MotoGP

Fermin Aldeguer mit seiner Ducati Panigale V2 S
Fermin Aldeguer mit seiner Ducati Panigale V2 S
Foto: Fermin Aldeguer / Gresini
Fermin Aldeguer mit seiner Ducati Panigale V2 S
© Fermin Aldeguer / Gresini

Im Artikel erwähnt

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Im MotoGP-Zeittraining in Assen hatte sich Fermin Aldeguer bei einem Sturz eine Wirbelfraktur zugezogen. Bei den Rennen auf dem TT Circuit konnte er nicht teilnehmen, auch bei den Grands Prix auf dem Sachsenring und in Silverstone musste der Gresini-Ducati-Pilot zusehen. Eigentlich wollte Aldeguer beim Großen Preis von Großbritannien zurückkehren, doch aus Sicherheitsgründen wurde seine Verletzungspause verlängert.

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In Silverstone wurde Aldeguer von Superbike-Ass Iker Lecuona vertreten. Der Spanier sah sowohl im Sprint als auch im Hauptrennen nicht das Ziel. Im MotorLand Aragon Ende August will Aldeguer dann wieder selbst an die Stummel seiner hellblauen Desmosedici greifen.

Zwei Monate Rennpause

Zur Vorbereitung auf den Aragon-GP begann Aldeguer in dieser Woche wieder mit dem Training auf dem Motorrad. Dazu drehte der 21-Jährige auf dem Circuito de Velocidad de Cartagena in der Region Murcia seine Runden. Auf Social Media postete er Bilder und Videos. Dazu schrieb er: «Fast wieder zurück.»

Im Artikel erwähnt

Das MotoGP-Wochenende in Aragon findet vom 28. bis 30. August statt. Bis dahin hat Fermin Aldeguer noch etwas Zeit, um sich nach seiner zweimonatigen Rennpause auf sein Comeback vorzubereiten. In der WM-Tabelle ist er vor den letzten zehn Grands Prix mit 76 Punkten auf Rang 11 zu finden.

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