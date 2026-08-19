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Netflix-Doku über Michael Schumacher: Ein Jahr zwischen Triumph & Tragödie

1994 wird für Michael Schumacher zum Schicksalsjahr. Die Netflix-Doku «Schumacher ‘94 – Die Geburt einer Legende» erzählt von grossen Siegen, bitteren Verlusten und den Anfängen der «Schumi Mania».

Formel 1

Michael Schumachers erste WM-Saison steht im Fokus der neuen Netflix-Doku
Michael Schumachers erste WM-Saison steht im Fokus der neuen Netflix-Doku
Foto: Netflix
Michael Schumachers erste WM-Saison steht im Fokus der neuen Netflix-Doku
© Netflix

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Mehr als zehn Jahre ist es her, seit sich Michael Schumachers Leben durch den schicksalhaften Ski-Unfall in den französischen Alpen grundlegend verändert hat. Der siebenmalige GP-Sieger ist seitdem nicht mehr in der Öffentlichkeit aufgetreten, doch seine Fans haben ihn nie vergessen. Für sie gibt es in diesem Jahr eine ganz besondere Doku beim Streaming-Anbieter «Netflix» zu sehen.

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Ab 2. Oktober wird in «Schumacher '94 – Die Geburt einer Legende» die Geschichte der wohl dramatischsten Saison der Formel-1-Geschichte erzählt. In jenem Jahr wurde eine Legende geboren, und die Zuschauer unternehmen eine emotionale Zeitreise in jene Saison, in der sich Michael Schumacher vom unterschätzten Aussenseiter zum Weltmeister und Nationalhelden mauserte.

Corinna Schumacher gewährt Einblick in die Anfänge einer besonderen Liebesgeschichte
Corinna Schumacher gewährt Einblick in die Anfänge einer besonderen Liebesgeschichte
Foto: Netflix
Corinna Schumacher gewährt Einblick in die Anfänge einer besonderen Liebesgeschichte
© Netflix

Im Artikel erwähnt

Der Weg zum ersten Titel ist von vielen Ereignissen geprägt, zwischen seinem Auftakt-Sieg in Brasilien und dem Titelgewinn in Australien erleben der erst 25-jährige Michael und seine Freundin und spätere Ehefrau Corinna grosse Siege, Manipulationsvorwürfe und Tragödien, wie die tödlichen Unfälle von Ayrton Senna und Roland Ratzenberger. Mitten in der Saison drohen sie plötzlich alles zu verlieren. Gleichzeitig erfasst eine regelrechte «Schumi Mania» Deutschland.

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Wegbegleiter erinnern sich an eine aufregende Zeit

«Schumacher ‘94 – Die Geburt einer Legende» erzählt Michael Schumachers Weg vom Underdog zum Weltmeister als emotionales Drama, als packenden Thriller und als Dokument einer fast vergessenen Ära. Michaels Ehefrau Corinna Schumacher und enge Wegbegleiter wie Flavio Briatore, Bernie Ecclestone, David Coulthard, Willi Weber, Kai Ebel und Heiko Wasser erinnern sich anekdotenreich, wie sie Schumi in dieser Zeit erlebten.

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Auch Bernie Ecclestone erinnert sich an 1994
Auch Bernie Ecclestone erinnert sich an 1994
Foto: Netflix
Auch Bernie Ecclestone erinnert sich an 1994
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Sie beschreiben ihn als einen kompromisslosen Kämpfer auf der Rennstrecke und als sensiblen, emphatischen Menschen abseits des Fahrerlagers. Selten zuvor ist man Michael so nah gekommen. Corinna, stets seine engste Vertraute, gewährt zudem einen Einblick in die Anfänge einer aussergewöhnlichen Liebesgeschichte – die bis heute Bestand hat.

Der neue Sport-Dokumentarfilm über die Anfänge der «Schumi Mania» in Deutschland startet am 2. Oktober 2026 weltweit auf Netflix.

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