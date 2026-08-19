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Heinz-Harald Frentzen besucht erstmals seit 20 Jahren DTM am Nürburgring

Heinz-Harald Frentzen besuchte gemeinsam mit seiner Tochter Lea die DTM am Nürburgring. Der ehemalige Formel-1-Vizeweltmeister war somit erstmals seit 20 Jahren bei der DTM zu Gast.

DTM

Heinz-Harald Frentzen besuchte mit Tochter Lea die DTM am Nürburgring
Heinz-Harald Frentzen besuchte mit Tochter Lea die DTM am Nürburgring
Foto: DTM
Heinz-Harald Frentzen besuchte mit Tochter Lea die DTM am Nürburgring
© DTM

Im Artikel erwähnt

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Heinz-Harald Frentzen blickt auf eine beeindruckende Karriere zurück: 157 Rennen absolvierte er in der Formel 1 und wurde 1997 Vize-Weltmeister in der Königsklasse. Von 2004 bis 2006 startete der Mönchengladbacher mit Opel und Audi auch in der DTM.

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Sowohl für Opel im Jahr 2005 als auch für Audi im Jahr 2006 konnte Frentzen jeweils zwei Podestränge in der DTM einfahren. Seine erfolgreichste DTM-Saison erlebte er 2006 im Abt Audi, als er den siebten Meisterschaftsrang belegte.

Nach seiner DTM-Zeit bestritt Heinz-Harald Frentzen in den Jahren 2011 und 2012 (Callaway Competition Corvette) und 2014 (HTP Motorsport Mercedes-AMG) das ADAC GT Masters. In der traditionsreichen GT3-Serie war Frentzen einer der absoluten Publikumslieblinge.

Im Artikel erwähnt

Am Sonntag war der 59-Jährige mit seiner Tochter Lea am Nürburgring zu Gast und gab an, dass er zum ersten Mal seit 20 Jahren wieder bei einer DTM-Veranstaltung war. Die beiden schlenderten durch das Fahrerlager und über das Grid – und sorgten für so manches Wiedersehen mit alten Weggefährten.

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«Zum ersten Mal gemeinsam mit meinem Vater die DTM zu besuchen, ist ein besonderes Gefühl. Das Coolste ist für mich bei der DTM definitiv der Start, wenn alle Fahrzeuge zusammen in die erste Kurve fahren», sagte Lea Frentzen, die als Influencerin ihren Followern regelmäßig Einblicke in ihre Kindheit gewährt und ihre Fans hinter die Kulissen des Motorsports mitnimmt. «Mit Social Media habe ich vor drei Jahren angefangen, als ich in Silverstone erstmals bei der Formel 1 war. Es ist unglaublich schön zu sehen, wie viele Fans mein Vater heute noch hat.»

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