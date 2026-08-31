Ferrari: Lewis Hamilton-Forderung ist erfüllt, Mercedes in Monza eingeholt?
Ferrari-Superstar Lewis Hamilton hat seinen Arbeitgeber wiederholt angetrieben, die Motorentwicklung zu intensivieren. Ein verbessertes Aggregat kommt in Monza zum Einsatz. Reicht das gegen Mercedes?
Monza ist für Ferrari kein Rennen wie jedes andere, Monza ist die Verpflichtung zu gewinnen, nichts weniger fordern die treuen Tifosi.
Der siebenfache Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton hat wiederholt festgehalten: «Wir haben ein wirklich gutes Auto, aber wir verlieren auf den Geraden zu viel Zeit auf Mercedes. Unser Manko ist der Motor, da müssen wir dringend nachlegen.»
In Zandvoort hat zudem Ferrari-Teamchef Fred Vasseur gesagt: «Unser Tempo in den Rennen ist oft ermutigend. Aber wir starten in der Regel zu weit hinten. Wenn unsere Quali-Platzierungen besser sind, dann schneiden wir automatisch auch in den Grands Prix besser ab.»
All dies soll nun im Monza möglich werden: Um die Lücke zu Leader Mercedes auch auf Power-Strecken wie Monza zu schliessen, macht der Traditionsrennstall aus Maranello vom so genannten ADUO Gebrauch, zum zweiten Mal in dieser Saison.
ADUO steht für «Additional Development and Upgrade Opportunities», also zusätzliche Entwicklungs- und Upgrade-Möglichkeiten. Sie sollen dafür sorgen, dass Motorenhersteller, die im Hintertreffen sind, eine Chance kriegen, ihren Rückstand während der Saison aufzuholen. Ab einem Rückstand von mindestens 2 Prozent beim Verbrenner wird Herstellern ADUO gewährt.
Im Rahmen des Österreich-GP hat Ferrari eine verbesserte Version der Antriebseinheit zum Einsatz gebracht, der zweite Teil dieser Entwicklungsarbeit folgt nun in Monza.
In Italien gehen die Spekulationen auseinander, was das Plus an Leistung angeht; die einen sprechen von 15 PS, die anderen von mehr als 20.
Es wird sich in der Quali zum Traditions-GP von Italien im königlichen Park von Monza zeigen, was Ferrari-Rennmotorenchef Enrico Gualtieri und seine Kollegen aus dem Triebwerk holen konnten.
Ferrari-Teamchef Fred Vasseur: «Ich will den Fans nicht das Blaue vom Himmel herunter versprechen, aber der verbesserte Motor sollte es uns erlauben, die Lücke zu Mercedes weiter zu verringern.»
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach
Ergebnisse Aktueller Stand