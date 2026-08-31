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Verstappen-Teamgefährte Hadjar: So geht’s nach Handgelenk-Verletzung weiter

Der Franzose Isack Hadjar musste beim Grossen Preis der Niederlande aussetzen: Handgelenk-Verletzung. Bis zum Mittwoch wird entschieden, ob er in Monza ins Renncockpit zurückkehrt.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Max Verstappen und Isack Hadjar
Max Verstappen und Isack Hadjar
Foto: XPB
Max Verstappen und Isack Hadjar
© XPB

Im Artikel erwähnt

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Der 21-jährige Pariser Isack Hadjar war beim Traditions-GP der Niederlande in Zandvoort nur Zuschauer: Er hatte sich beim Box-Training eine Handgelenk-Verletzung zugezogen. Für ihn sprang als Max Verstappen-Stallgefährte der Neuseeländer Liam Lawson ein, der auf Rang 7 ins Ziel kam.

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Red Bull Racing-Teamchef Laurent Mekies äusserte sich an der Nordsee optimistisch, dass Hadjar in Monza wieder fahren kann. «Das ist derzeit der Plan.» Dazu wird es am Mittwoch eine genaue Untersuchung geben.

In einem Red Bull-Video sagte der gegenwärtige WM-Achte Hadjar: «Das ist meine erste Verletzung überhaupt in meinem ganzen Leben, meiner Karriere. Es ist wirklich seltsam, auf der Bank zu sitzen, und ich bin nicht glücklich darüber – weder für mich noch für das Team. Natürlich möchte ich bei jeder Runde dabei sein.»

Im Artikel erwähnt

«Das Gelenk ist nicht geschwollen, was sehr gut ist. Das ist ein gutes Zeichen. Und es heilt schnell. Ich merke, wie ich jeden Tag ein bisschen beweglicher werde, ich bin zuversichtlich für Monza.»

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Plan B für Red Bull: Sollte Hadjar wider Erwarten nicht fahren können, greift erneut Lawson ins Lenkrad, und Yuki Tsunoda ersetzt Liam bei den Racing Bulls.

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