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Norris weiter im McLaren: Startfeld 2027 mit Lücken, welche Fahrer zittern?

Nach Max Verstappen bei Red Bull Racing hat sich auch Lando Norris bei McLaren vorzeitig für eine Vertragsverlängerung entschieden. Wir sagen, wie lange die Piloten gebunden sind.

Formel 1

Das Feld 2027 füllt sich
Das Feld 2027 füllt sich
Foto: XPB
Das Feld 2027 füllt sich
© XPB

Im Artikel erwähnt

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Als Max Verstappen sein Abkommen mit Red Bull Racing vorzeitig bis Ende 2030 verlängert hat, meinte Mercedes-Teamchef Toto Wolff trocken: «Damit ist die silly season tot.» Jene Phase der Saison also, in welcher (teilweise ziemlich wild) darüber spekuliert wird, welcher Pilot den Rennstall wechseln könnte.

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Der nächste wichtige Zug auf dem F1-Schachbrett: Auch Lando Norris hat vorzeitig verlängert, so wie Verstappen bei RBR bleibt der Brite bei McLaren, ebenfalls bis Ende 2030.

Wir zeigen hier in einer kleinen Übersicht, was für die GP-Saison 2027 und darüber hinaus passiert.

Im Artikel erwähnt

Mercedes – Kimi Antonelli und George Russell besitzen beide einen Mehrjahresvertrag, der über 2027 hinausgeht, exakte Laufdauer unbekannt.

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Ferrari – Charles Leclerc ist im Juni für weitere zwei Jahre gebunden worden, spricht bis Ende 2028. Lewis Hamilton fährt mindestens bis Ende 2027, mit Option seitens des Briten auf 2028.

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McLaren – Firmen-CEO Zak Brown hatte schon vor Wochen erklärt, er sehe keinen Grund, an der Fahrerpaarung Norris/Piastri etwas zu ändern. Norris hat bis mindestens 2030 unterzeichnet, mit gegenseitigen Optionen darüber hinaus. Oscar Piastri ist bis Ende 2028 an den Traditionsrennstall gebunden.

Red Bull Racing – Vorzeitige Vertragsverlängerung von Max Verstappen bei Red Bull Racing. Und Teamchef Laurent Mekies hat schon am Hungaroring angedeutet, wer 2027 sein Teamgefährte sein wird: der Pariser Isack Hadjar.

Racing Bulls – Es ist bei Red Bull üblich, die Fahrer über Mehrjahres-Abkommen an sich zu binden, die Laufdauer wird grundsätzlich nicht kommentiert. Daher: Sollte RBR das wollen, fahren Arvid Lindblad und Liam Lawson auch 2027 für die Bulls. Jedoch hat das zweite Red Bull-Team weiter ein Luxusproblem. In der Formel 2 drängt sich der Bulgare Nikola Tsolov mit starken Leistungen für die Beförderung in die Königsklasse auf.

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Alpine – Pierre Gasly ist bis Ende 2028 unter Vertrag. Franco Colapinto hat einen neuen Einjahresvertrag erhalten, also bis Ende 2027.

Haas – Die Abkommen mit Esteban Ocon und Oliver Bearman laufen beide aus. Die Zeichen stehen auf Abschied von Ocon, während Ferrari den jungen Bearman weiter bei Haas ausbilden will. Möglicher Ocon-Nachfolger: ein weiterer Ferrari-Junior, Formel-2-Fahrer Rafael Camara aus Brasilien. Aber es ist auch denkbar, dass McLaren-Reservist Leonardo Fornaroli bei Haas andockt. Aussenseiter ist Haas-Reservist Jack Doohan.

Audi – Nico Hülkenberg und Gabriel Bortoleto fahren bis mindestens 2027.

Williams – Teamchef James Vowles hat im Rahmen des Niederlande-GP in Zandvoort erklärt, der Thai-Brite Alex Albon besitzt einen Einjahresvertrag (also bis Ende 2027), während Carlos Sainz für drei Jahre unterzeichnet habe (also bis Ende 2029).

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Aston Martin – Vor der Sommerpause hat Fernando Alonso festgehalten, dass er seine Zukunft bei den Grünen sehe und er mit dem Team aus Silverstone einen Mehrjahres-Vertrag besitze. «Ich werde auch 2027 hier sein.» Das bedeutet aber nicht gezwungenermassen, dass er Grands Prix fährt. Alonso will Fortschritte sehen und hat Zweifel am Weitermachen, weil er die heutige Rennwagen-Generation wenig prickelnd findet. Das Problem von Aston Martin: Kein Fahrer von annährend dem Kaliber Alonsos ist erhältlich. Bei Lance Stroll wurde 2024 erklärt, er sei «für mehrere Jahre» verpflichtet worden.

Cadillac – Die beiden GP-Veteranen Sergio Pérez und Valtteri Bottas haben beide Mehrjahresverträge unterzeichnet, fahren also bis Ende 2027 für den US-amerikanischen Rennstall.

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Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

72

2:04:44,859

1:14,321

31

02

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

72

+11,536

1:14,571

23

03

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

72

+15,906

1:15,393

23

04

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

72

+16,755

1:14,566

14

05

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

72

+17,258

1:14,230

17

06

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

72

+32,332

1:14,303

12

07

Liam Lawson

Oracle Red Bull Racing

Liam Lawson

Oracle Red Bull Racing

30

72

+1:19,915

1:15,435

6

08

Nico Hülkenberg

Audi Revolut F1 Team

Nico Hülkenberg

Audi Revolut F1 Team

27

71

+1 Runde

1:16,048

4

09

Fernando Alonso

Aston Martin Aramco Formula One Team

Fernando Alonso

Aston Martin Aramco Formula One Team

14

71

+1 Runde

1:16,946

2

10

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

10

71

+1 Runde

1:16,220

2

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