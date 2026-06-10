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Opern-Star bei Formel-1-GP am Red Bull Ring dabei!

Beim Österreich-GP auf dem Red Bull Ring in Spielberg wird der Star-Tenor Jonas Kaufmann am 28. Juni die österreichische Bundeshymne singen. Begleitet wird er vom Osttiroler Ensemble.

Formel 1

Österreichische Farben beim Österreich-GP 2025
Österreichische Farben beim Österreich-GP 2025
Foto: Philip Platzer / Red Bull Ring
Österreichische Farben beim Österreich-GP 2025
© Philip Platzer / Red Bull Ring

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Besonderer Gast am Red Bull Ring! Der Star-Tenor Jonas Kaufmann wird beim Österreich-GP Ende Juni die österreichische Bundeshymne «Land der Berge» singen. Auf der Start-Ziel-Geraden wird er wenige Minuten vor Beginn des Grand Prix am 28. Juni unter instrumentaler Begleitung des Osttiroler Ensembles Musicbanda Franui auftreten.

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Tenor Jonas Kaufmann
Tenor Jonas Kaufmann
Foto: Gregor Hohenberg Sony Music via Red Bull Ring
Tenor Jonas Kaufmann
© Gregor Hohenberg Sony Music via Red Bull Ring

Jonas Kaufmann ist gebürtiger Münchner und Deutsch-Österreicher und lebt in Salzburg. Seit 2024 ist er Intendant der Tiroler Festspiele Erl. Auf der Bühne steht er in der aktuellen Saison unter anderem in Puccinis «Tosca» in Zürich und Paris. Zum Jahreswechsel gab er an der Wiener Staatsoper sein Bühnen-Debüt als Eisenstein in der «Fledermaus» von Johann Strauß. Nun wird ihm vorm Österreich-GP auf dem Red Bull Ring die besondere Ehre der Bundeshymne zuteil.

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Die Musicbanda Franui
Die Musicbanda Franui
Foto: Raffale Proell via Red Bull Ring
Die Musicbanda Franui
© Raffale Proell via Red Bull Ring

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Das Osttiroler Ensemble stammt aus dem Dorf Innervillgraten. Seit 33 Jahren musiziert die zehnköpfige Gruppe in nahezu unveränderter Besetzung in ganz Europa, unter anderem bei den Salzburger Festspielen, in der Berliner Staatsoper und in der Pariser Philharmonie. Am GP-Sonntag spielen sie Beethovens 9. und die Bundeshymne.

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