Die MotoGP auf dem Red Bull Ring: Festival-Stimmung in Spielberg

Bevor die MotoGP-Asse anlässlich des Österreich-GP auf dem Red Bull Ring um WM-Punkte kämpfen, steigt in Spielberg der «Super-Donnerstag». Beim Public Pit Lane Walk blicken GP-Ticketbesitzer ohne Aufpreis hinter die Kulissen der Zweirad-Königsklasse. Zudem gehört der Red Bull Ring beim dritten «MopedGP von Österreich» den 50-ccm-Helden. Nach der Anmeldung unter www.redbullring.com/mopedgp geht’s am 17. September auf die Rennstrecke.

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MotoGP Fan Zone mit drei Erlebniswelten

Festival- und Open-Air-Stimmung mit Bands und DJs gibt es dieses Jahr erstmals in drei Entertainment-Zonen. In der «Rock Area» gibt es Gitarrensound und Biker-Feeling. In der «VibeSphere» sorgen DJs für den passenden Beat und im «Steirer Stadl» mit Biergarten gibt es für die Besucher österreichische Gemütlichkeit und Live-Bands zu erleben.

Tagsüber begeistert Adrian Guggemoos bei einer Trial-Freestyle-Show. Darüber hinaus gibt es Skate- und BMX-Shows. Ein besonderes Highlight für die Fans ist die Sprint-Siegerehrung der MotoGP am Samstag.

Die Siegerehrung des MotoGP-Sprints 2025 Foto: Michael Jurtin Red Bull Ring Die Siegerehrung des MotoGP-Sprints 2025 © Michael Jurtin Red Bull Ring

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Auf Tuchfühlung mit den Stars der MotoGP-WM

Wenn Marc Marquez, Pedro Acosta und Co. zum Welcome Center kommen und Hallo sagen, sind dies besondere Momente für die Fans. Beim «Hero Walk am Styrian Green Carpet» nehmen sich die Asse der Motorrad-WM Zeit für Autogramme und Selfies. Zudem sind sie beim «Meet the Riders» in der MotoGP Fan Zone zum Greifen nah.

Thema der Woche Ferrari-Zoff mit Hamilton und Leclerc: Jetzt ist Teamchef Vasseur gefordert Ferrari ging beim Grossen Preis der Niederlande leer aus: Lewis Hamilton Vierter, Charles Leclerc Fünfter. Nachher waren beide Piloten sauer, und Teamchef Fred Vasseur geriet in Erklärungsnot. Weiterlesen TV-Programm Live Misano: International Livestream MotoGP World Championship 11.09.2026 - 08:55

Österreichische Bundeshymne und Flugshows

2026 hat die Allstar-Band des Festivals «Woodstock der Blasmusik» unmittelbar vor dem Grand-Prix-Start am Sonntag ihren großen Auftritt. Die Musiker werden auf der Start-Ziel-Geraden die österreichische Bundeshymne spielen. Traditionell sorgen im Rahmen der Königsklassen am Spielberg die Flying Bulls mit einem Air Display sowie das HSV Red Bull Skydive Team mit ihrem Fahnensprung für Unterhaltung, bevor die Rennaction startet.

Alle Infos zum «MotoGP Qatar Airways Grand Prix von Österreich 2026», zur Anreise und zum Programm sowie Tickets gibt es unter www.redbullring.com .

Trial-Fahrer Adrian Guggemos Foto: Lucas Pripfl Red Bull Ring Trial-Fahrer Adrian Guggemos © Lucas Pripfl Red Bull Ring

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