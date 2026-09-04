Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Die MotoGP auf dem Red Bull Ring: Festival-Stimmung in Spielberg

Vom 18. bis 20. September findet auf dem Red Bull Ring der Österreich-GP statt. Neben den Rennen der MotoGP-WM wird den Fans ein umfassendes Rahmenprogramm geboten – mit einigen Neuerungen.

MotoGP

Mitte September gastiert die MotoGP-WM in Spielberg
Mitte September gastiert die MotoGP-WM in Spielberg
Foto: Philip Platzer Red Bull Ring
Mitte September gastiert die MotoGP-WM in Spielberg
© Philip Platzer Red Bull Ring

Werbung

TV-Programm

Werbung

Bevor die MotoGP-Asse anlässlich des Österreich-GP auf dem Red Bull Ring um WM-Punkte kämpfen, steigt in Spielberg der «Super-Donnerstag». Beim Public Pit Lane Walk blicken GP-Ticketbesitzer ohne Aufpreis hinter die Kulissen der Zweirad-Königsklasse. Zudem gehört der Red Bull Ring beim dritten «MopedGP von Österreich» den 50-ccm-Helden. Nach der Anmeldung unter www.redbullring.com/mopedgp geht’s am 17. September auf die Rennstrecke.

Werbung

Werbung

MotoGP Fan Zone mit drei Erlebniswelten

Festival- und Open-Air-Stimmung mit Bands und DJs gibt es dieses Jahr erstmals in drei Entertainment-Zonen. In der «Rock Area» gibt es Gitarrensound und Biker-Feeling. In der «VibeSphere» sorgen DJs für den passenden Beat und im «Steirer Stadl» mit Biergarten gibt es für die Besucher österreichische Gemütlichkeit und Live-Bands zu erleben.

Tagsüber begeistert Adrian Guggemoos bei einer Trial-Freestyle-Show. Darüber hinaus gibt es Skate- und BMX-Shows. Ein besonderes Highlight für die Fans ist die Sprint-Siegerehrung der MotoGP am Samstag.

Die Siegerehrung des MotoGP-Sprints 2025
Die Siegerehrung des MotoGP-Sprints 2025
Foto: Michael Jurtin Red Bull Ring
Die Siegerehrung des MotoGP-Sprints 2025
© Michael Jurtin Red Bull Ring

Werbung

Werbung

Auf Tuchfühlung mit den Stars der MotoGP-WM

Wenn Marc Marquez, Pedro Acosta und Co. zum Welcome Center kommen und Hallo sagen, sind dies besondere Momente für die Fans. Beim «Hero Walk am Styrian Green Carpet» nehmen sich die Asse der Motorrad-WM Zeit für Autogramme und Selfies. Zudem sind sie beim «Meet the Riders» in der MotoGP Fan Zone zum Greifen nah.

TV-Programm

Österreichische Bundeshymne und Flugshows

2026 hat die Allstar-Band des Festivals «Woodstock der Blasmusik» unmittelbar vor dem Grand-Prix-Start am Sonntag ihren großen Auftritt. Die Musiker werden auf der Start-Ziel-Geraden die österreichische Bundeshymne spielen. Traditionell sorgen im Rahmen der Königsklassen am Spielberg die Flying Bulls mit einem Air Display sowie das HSV Red Bull Skydive Team mit ihrem Fahnensprung für Unterhaltung, bevor die Rennaction startet.

Alle Infos zum «MotoGP Qatar Airways Grand Prix von Österreich 2026», zur Anreise und zum Programm sowie Tickets gibt es unter www.redbullring.com.

Trial-Fahrer Adrian Guggemos
Trial-Fahrer Adrian Guggemos
Foto: Lucas Pripfl Red Bull Ring
Trial-Fahrer Adrian Guggemos
© Lucas Pripfl Red Bull Ring

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2026202520242023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Jorge Martin

Aprilia Racing

256

2

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

237

3

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

232

4

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

208

5

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

203

6

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

189

7

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

186

8

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

143

9

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

128

10

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

90

Highlight-Videos

ServusTV Mediathek

Events

Alle MotoGP Events
  • Vergangen

    British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    07.–09.08.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Gran Premio de Aragón

    Motorland Aragón, Spanien
    28.–30.08.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Gran Premio di San Marino

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    11.–13.09.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Motorrad Grand Prix von Österreich

    Red Bull Ring, Österreich
    18.–20.09.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of Japan

    Twin Ring Motegi, Japan
    02.–04.10.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    07.–09.08.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Gran Premio de Aragón

    Motorland Aragón, Spanien
    28.–30.08.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    Gran Premio di San Marino

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    11.–13.09.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    Motorrad Grand Prix von Österreich

    Red Bull Ring, Österreich
    18.–20.09.2026
    Zum Event

  5. Grand Prix of Japan

    Twin Ring Motegi, Japan
    02.–04.10.2026
    Zum Event

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM