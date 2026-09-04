Heimrennen für ZX Moto: Lokalmatador Valentin Debise peilt nächsten Coup an

ZX Moto ist die Überraschung der Supersport-WM 2026. Der erst 2024 gegründete chinesische Hersteller entwickelte mit der 820RR aus dem Stand ein siegfähiges Motorrad und gewann mit Valentin Debise bereits sechs Rennen. Als aktueller WM-Zweiter ist der Franzose auch auf dem Weg zu seiner bisher besten Saison.

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Debise ist ein Spätzünder in der Weltmeisterschaft. Seine erste volle Saison fuhr der 34-Jährige erst 2023. Sein erstes Podium erreichte er als Rookie auf dem Circuit de Nevers Magny-Cours – seiner Heimstrecke – als Dritter im zweiten Lauf. In diesem Jahr möchte der Routinier seinem Team Evan Bros und ZX Moto ein erfolgreiches Wochenende bescheren.

«Ich bin schon richtig heiß auf Magny-Cours, nicht zuletzt, weil es mein Heimrennen ist – für mich ist es das beste Wochenende des Jahres», jubelte Debise. «Es ist immer etwas Besonderes, zu Hause vor seinen Landsleuten und Fans fahren zu dürfen – und in diesem Jahr bei Sonnenschein. Ich denke, es wird wieder ein spannendes und spaßiges Wochenende. Ich würde vor dem französischen Publikum gerne um einen Podiumsplatz mitkämpfen, aber wir werden sehen.»

Debise stammt aus Albi im Süden Frankreichs. Sobald er das Visier schließt, kommt sein südländisches Temperament zum Vorschein, wodurch er bei seinem Heimrennen mitunter übermotiviert ist: In drei der letzten vier Rennen stürzte der Franzose!

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«Während der Pause konnten wir einige Testfahrten absolvieren, um uns zu verbessern, und ich muss dem Team für seinen Einsatz danken», beschwichtigte Debise. «Ich habe das Gefühl, dass ich Fortschritte gemacht habe, aber das müssen wir nun am Wochenende bestätigen.»