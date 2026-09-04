Euro Moto Nürburgring: Der Plan am Freitag – vorletztes Wochenende 2026

Mit dem sechsten von sieben Euro Moto-Wochenende trifft man sich an diesem Wochenende zum vorletzten Mal in der Saison 2026. In der Klasse Superbike könnte es bereits am Sonntag eine Meisterschaftsentscheidung geben. Im Rahmenprogramm ist ebenfalls einiges los, erstmals ist die Bagger European League in Deutschland am Start.

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Seltene Gelegenheit

Die Euro Moto ist das einzige Motorradsport-Event im diesjährigen Veranstaltungskalender des Nürburgrings. Das Event versteht sich laut Rennstrecken-Betreiber als motorsportliches Familienfest: Kinder und Jugendliche bis einschließlich 14 Jahre genießen freien Eintritt, Tagestickets für Erwachsene sind bereits ab 5,00 Euro (Freitag) bzw. 25,00 Euro (Samstag) erhältlich. Das Wochenendticket kostet 45,00 Euro. Wem das an Action noch nicht genug ist, wird in der unmittelbaren Nachbarschaft fündig. Zeitgleich zur Euro Moto qualmen in der Müllenbachschleife wieder die Reifen. Beim Nürburgring Drift Cup stellt sich Europas Elite dem nächsten Wertungslauf. Nach freien Trainings am Freitag und der Qualifikation am Samstag gipfelt das Wochenende am Sonntag in den spektakulären Twin-Battles. Zwei bis zu 1.000 PS starke Drift-Boliden fliegen Seite an Seite über den tiefsten Teil des Grand-Prix-Kurses und versprechen packende Millimeterarbeit bei hohen Geschwindigkeiten. Tagestickets gibt es für 25,00 Euro, das Wochenendticket ist für 40,00 Euro zu haben.

Anfahrt, Parken, Ladestationen

Aufgrund mehrerer Bau- und Sanierungsmaßnahmen kommt es derzeit auf wichtigen Verkehrsachsen rund um den Nürburgring zu Einschränkungen im Straßenverkehr. «Bitte beachtet dies bei eurer Anreise und folgt den ausgeschilderten Umleitungen», erklären die Streckenbetreiber.

Anschrift: Nürburgring 1927 GmbH & Co. KG, Otto-Flimm-Straße, 53520 Nürburg / Eifel. Adresse für Navigationssysteme: "53520 Nürburg" (Eifel) eingeben – ggf. noch Otto-Flimm-Straße. Aus Fahrtrichtung Köln: A1 bis Autobahn-Ende, aus Fahrtrichtung Trier/ Luxemburg: A48 bis Autobahn-Abfahrt Ulmen und aus Fahrtrichtung Koblenz: A61 bis Autobahn-Abfahrt Wehr. In Zusammenarbeit mit der Gemeinde Nürburg wurde auf den Parkplätzen A1, A2 sowie D8 ein neues Parksystem eingeführt. Betreiber ist das Unternehmen Avantpark.

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An den folgenden Punkten gibt es Ladestationen für Elektrofahrzeuge

Thema der Woche Ferrari-Zoff mit Hamilton und Leclerc: Jetzt ist Teamchef Vasseur gefordert Ferrari ging beim Grossen Preis der Niederlande leer aus: Lewis Hamilton Vierter, Charles Leclerc Fünfter. Nachher waren beide Piloten sauer, und Teamchef Fred Vasseur geriet in Erklärungsnot. Weiterlesen

Parkhaus am info°center (8x 22 kW AC Wechselstrom Ladepunkte)

B258 gegenüber info°center (4x 300 kW HPC Hochleistungsladepunkte)

Nürburgring Congress Hotel (4x 22 kW AC Wechselstrom Ladepunkte)

Nürburgring Motorsport Hotel (2x 22 kW AC Wechselstrom Ladepunkte)

Nürburgring Ferienpark (4x 22 kW AC Wechselstrom Ladepunkte)

ring°carré (4x 250 kW Tesla SuperCharger – auch für andere Fahrzeuge zugänglich)

Der Stream

Noch gibt es auf dem YouTube-Kanal der Euro Moto nichts zu sehen. Los geht es erst am Samstagnachmittag. Wer dennoch einen Blick auf die Rennstrecke werfen will, kann mit der Webcam vor Ort selbstständig eine Runde drehen. Wie immer im Angebot das kostenlose Live-Timing von Anbieter Bike Promotion. Im Anschluss kann an sich in die offiziellen Ergebnisse vertiefen.

Das Wetter

Am Nürburgring ist es am Tag bewölkt und die Temperaturen liegen zwischen 17 und 23°C. Nachts sind anhaltende Regen-Schauer zu erwarten und die Temperatur fällt auf 14°C. Mit Geschwindigkeiten von 13 bis 22 km/h weht der Wind aus südwestlicher bis westlicher Richtung. Mit Böen zwischen 42 und 58 km/h ist zu rechnen. (Quelle: wetter.com)

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Der Zeitplan für Freitag den, 04.09.2026