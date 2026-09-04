Euro Moto Nürburgring: Der Plan am Freitag – vorletztes Wochenende 2026

Euro Moto Superbike
Reiterberger will Assen-Ausfahrt mit Top-Ergebnis in der Eifel wettmachen
Schon am Donnerstag haben sich zahlreiche Euro Moto-Piloten bei einem extra Trainings-Tag warmgefahren. Am Freitag gibt es zwar noch keine Punkte, doch das Fundament wird gelegt.
Mit dem sechsten von sieben Euro Moto-Wochenende trifft man sich an diesem Wochenende zum vorletzten Mal in der Saison 2026. In der Klasse Superbike könnte es bereits am Sonntag eine Meisterschaftsentscheidung geben. Im Rahmenprogramm ist ebenfalls einiges los, erstmals ist die Bagger European League in Deutschland am Start.
Die Euro Moto ist das einzige Motorradsport-Event im diesjährigen Veranstaltungskalender des Nürburgrings. Das Event versteht sich laut Rennstrecken-Betreiber als motorsportliches Familienfest: Kinder und Jugendliche bis einschließlich 14 Jahre genießen freien Eintritt, Tagestickets für Erwachsene sind bereits ab 5,00 Euro (Freitag) bzw. 25,00 Euro (Samstag) erhältlich. Das Wochenendticket kostet 45,00 Euro. Wem das an Action noch nicht genug ist, wird in der unmittelbaren Nachbarschaft fündig. Zeitgleich zur Euro Moto qualmen in der Müllenbachschleife wieder die Reifen. Beim Nürburgring Drift Cup stellt sich Europas Elite dem nächsten Wertungslauf. Nach freien Trainings am Freitag und der Qualifikation am Samstag gipfelt das Wochenende am Sonntag in den spektakulären Twin-Battles. Zwei bis zu 1.000 PS starke Drift-Boliden fliegen Seite an Seite über den tiefsten Teil des Grand-Prix-Kurses und versprechen packende Millimeterarbeit bei hohen Geschwindigkeiten. Tagestickets gibt es für 25,00 Euro, das Wochenendticket ist für 40,00 Euro zu haben.
Aufgrund mehrerer Bau- und Sanierungsmaßnahmen kommt es derzeit auf wichtigen Verkehrsachsen rund um den Nürburgring zu Einschränkungen im Straßenverkehr. «Bitte beachtet dies bei eurer Anreise und folgt den ausgeschilderten Umleitungen», erklären die Streckenbetreiber.
Anschrift: Nürburgring 1927 GmbH & Co. KG, Otto-Flimm-Straße, 53520 Nürburg / Eifel. Adresse für Navigationssysteme: "53520 Nürburg" (Eifel) eingeben – ggf. noch Otto-Flimm-Straße. Aus Fahrtrichtung Köln: A1 bis Autobahn-Ende, aus Fahrtrichtung Trier/ Luxemburg: A48 bis Autobahn-Abfahrt Ulmen und aus Fahrtrichtung Koblenz: A61 bis Autobahn-Abfahrt Wehr. In Zusammenarbeit mit der Gemeinde Nürburg wurde auf den Parkplätzen A1, A2 sowie D8 ein neues Parksystem eingeführt. Betreiber ist das Unternehmen Avantpark.
An den folgenden Punkten gibt es Ladestationen für Elektrofahrzeuge
Parkhaus am info°center (8x 22 kW AC Wechselstrom Ladepunkte)
B258 gegenüber info°center (4x 300 kW HPC Hochleistungsladepunkte)
Nürburgring Congress Hotel (4x 22 kW AC Wechselstrom Ladepunkte)
Nürburgring Motorsport Hotel (2x 22 kW AC Wechselstrom Ladepunkte)
Nürburgring Ferienpark (4x 22 kW AC Wechselstrom Ladepunkte)
ring°carré (4x 250 kW Tesla SuperCharger – auch für andere Fahrzeuge zugänglich)
Noch gibt es auf dem YouTube-Kanal der Euro Moto nichts zu sehen. Los geht es erst am Samstagnachmittag. Wer dennoch einen Blick auf die Rennstrecke werfen will, kann mit der
Am Nürburgring ist es am Tag bewölkt und die Temperaturen liegen zwischen 17 und 23°C. Nachts sind anhaltende Regen-Schauer zu erwarten und die Temperatur fällt auf 14°C. Mit Geschwindigkeiten von 13 bis 22 km/h weht der Wind aus südwestlicher bis westlicher Richtung. Mit Böen zwischen 42 und 58 km/h ist zu rechnen. (Quelle: wetter.com)
08.30 bis 08.50 Uhr FP1 Kawasaki Cup
08.55 bis 09.15 Uhr FP1 Twin Cup
09.20 bis 09.50 Uhr FP1 Euro Moto Superbike
10.00 bis 10.20 Uhr FP1 Euro Moto Sportbike
10.25 bis 10.50 Uhr FP1 Euro Moto Supersport
10.55 bis 11.20 Uhr FP1 Pro Superstock Cup
11.30 bis 11.50 Uhr FP2 Kawasaki Cup
11.55 bis 12.15 Uhr FP2 Twin Cup
12.20 bis 12.40 Uhr FP1 Bagger Racing Europe
13.05 bis 13.35 Uhr FP2 Euro Moto Superbike
13.40 bis 14.00 Uhr FP2 Euro Moto Sportbike
14.05 bis 14.30 Uhr FP2 Euro Moto Supersport
14.40 bis 15.05 Uhr FP2 Pro Superstock Cup
15.10 bis 15.30 Uhr Q1 Kawasaki Cup
15.35 bis 15.55 Uhr Q1 Twin Cup
16.05 bis 16.35 Uhr Prep Euro Moto Superbike
16.40 bis 17.00 Uhr FP2 Bagger Racing Europe
17.05 bis 17.30 Uhr Q1 Euro Moto Sportbike
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