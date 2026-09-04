Riccardo Patrese vor Monza-GP: «Antonelli verehrt, Leclerc/Ferrari siegen!»

Charles Leclerc gelang 2019 in Monza, was seit 2006 und Michael Schumacher keinem mehr gelungen war – Sieg im königlichen Park! 2024 wiederholte der Monegasse Leclerc seinen Triumph in Monza, und der langjährige Formel-1-Fahrer Riccardo Patrese ist der Überzeugung, dass nun für Charles Monza-Sieg Nummer 3 fällig ist.

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Der 72-jährige Patrese, WM-Zweiter 1992 und sechsfacher GP-Sieger, sagt im Portal Vision4Sport zur Ausgangslage vor dem Traditions-Wochenende von Monza: «Es wäre natürlich wunderbar, wenn WM-Leader Kimi Antonelli als erster Italiener seit 1966 in Monza gewinnen würde. Andere Italiener haben das versucht, wie Michele Alboreto und auch ich, aber wir haben alle seit Ludovico Scarfiotti vor sechzig Jahren nie gewonnen! Ein neuer italienischer GP-Sieger in Monza, das wäre fantastisch für das Land.»

Klar sind die Tifosi hin- und hergerissen zwischen ihrer Liebe für Ferrari und der Bewunderung für Antonelli. Patrese meint: «Kimi ist in Italien sehr, sehr beliebt, aber die Fans sind auch sehr überrascht, weil Antonelli so schnell so gut geworden ist. Niemand hätte erwartet, dass ein italienischer Fahrer in so jungen Jahren um den WM-Titel mitfährt.»

«Die Fans in Italien sind gespalten zwischen Antonelli-Fans und Ferrari-Fans! Es ist schon so lange her, dass Ferrari mit einem italienischen Piloten hier gewonnen hat, dass die jungen Fans in Italien eher Kimi als Ferrari unterstützen. Die neue Generation steht voll und ganz hinter Antonelli.»

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Riccardo Patrese Foto: XPB Riccardo Patrese © XPB

Thema der Woche Ferrari-Zoff mit Hamilton und Leclerc: Jetzt ist Teamchef Vasseur gefordert Ferrari ging beim Grossen Preis der Niederlande leer aus: Lewis Hamilton Vierter, Charles Leclerc Fünfter. Nachher waren beide Piloten sauer, und Teamchef Fred Vasseur geriet in Erklärungsnot. Weiterlesen TV-Programm Heute Monza: 1. Freies Training FIA Formula One World Championship 04.09.2026 - 12:15

«Kimi ist ein sehr freundlicher und zuvorkommender Mensch. Er ist zu jedem nett. Selbst Ferrari-Fans würden sich freuen, wenn Kimi in Monza gewinnt. Zu meiner Zeit drehte sich alles um Ferrari, niemand interessierte sich dafür, ob ich gewann oder verlor, denn es ging nur um Ferrari.»

Dennoch tippt der 256-fache GP-Teilnehmer Patrese auf einen anderen Piloten als Monza-Sieger 2026. Riccardo: «Wir wissen, wer derzeit die stärkste Fahrer/Rennwagen-Kombi sind, und das sind Kimi im Mercedes und Lando im McLaren. Aber Monza ist einzigartig. Charles Leclerc liebt diese Strecke, auf der er bereits zwei Mal gewonnen hat. Daher würde ich tippen, dass Leclerc gewinnen wird, Lando Norris wird Zweiter und Kimi Antonelli Dritter.»