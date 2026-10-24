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Kimi Antonelli nach Pole USA-GP: «Ich weiss, wie stark Verstappen hier ist»

Kimi Antonelli hat für den USA-GP den besten Startplatz erobert, vor Max Verstappen. Der Mercedes-Pilot sagt: «Ich will am Start meine Führung verteidigen, einfach wird das nicht.»

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Kimi Antonelli ist top
Kimi Antonelli ist top
Foto: XPB
Kimi Antonelli ist top
© XPB

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Der Grundstein zu einem guten Ergebnis beim USA-GP ist gelegt: Siebte Formel-1-Pole Position für Kimi Antonelli (die erste seit Belgien Mitte Juli) und seine erste auf dem Circuit of the Americas), der WM-Leader lässt das Red Bull Racing-Duo Max Verstappen und Isack Hadjar hinter sich.

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Wie wichtig ist die Pole als Steilvorlage zum Sieg in Texas? Sechs der bislang dreizehn COTA-GP wurden von Pole-Position gewonnen. Das ist im Formel-1-Schnitt erstaunlich wenig.

Der 20-jährige Italiener ist glücklich und erzählt: «Zunächst mal bin ich einfach erleichtert, dass es nach recht langer Zeit wieder mal mit einer Pole geklappt hat. Es ist uns gelungen, uns im Laufe der Quali zu steigern. Das ist nicht selbstverständlich, wenn ich an die Probleme denke. Ich spürte, dass ich hier ein Wörtchen um die Pole mitreden kann, wenn alles passt, und zum Glück hat alles gepasst.»

Im Artikel erwähnt

«Denn die Verhältnisse waren sehr knifflig, der Wind kam in Böen, das hat das Fahren unberechenbar gemacht. Der Wind wurde zudem im Verlaufe des Trainings immer stärker.»

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«Ich bin happy, weil ich das Gefühl habe, dass wir das Potenzial unserer Verbesserungen endlich auszuschöpfen beginnen. Ich würde nicht sagen, dass wir schon alles verstehen, aber wir sind auf gutem Weg und haben seit Singapur grosse Fortschritte erzielt. Jetzt müssen wir am Ball bleiben und das Verständnis vertiefen.»

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«Das Auto fühlte sich am besten an in mittelschnellen und schnellen Kurven. In langsamen Kurven haben wir noch Probleme. Also sind wir schnell in den Sektoren 1 und 2, vor allem in der Passage der Kurven 8 und 9. Da spüre ich den grössten Fortschritt durch die neuen Teile. Das Fahrverhalten in langsamen Kurven müssen wir noch verbessern.»

«Ich muss zugeben – die Pole kam ein wenig überraschend. Noch überraschender ist für mich, dass ich es geschafft habe, innerhalb der Pistengrenzen zu bleiben! Das hat mein Leben ein wenig einfacher und das Team nicht in Schwierigkeiten gebracht.»

«Klar will ich am Sonntag versuchen, aus meiner Pole einen Sieg zu machen. Aber ich weiss, wie schnell Max Verstappen auf dieser Strecke ist. Also ist mir klar – da kommt ein hartes Stück Arbeit auf mich zu.»

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«Mein Ziel ist einfach: Ich brauche einen guten Start, und dann muss ich meine Führung in der ersten Kurve verteidigen. Wenn du vorne liegst, dann kannst du das Tempo bestimmen, das macht alles einfacher.»

«Aber ich gehe schon davon aus, dass ich meine Haut ziemlich teuer verkaufen muss, um die Nase vorn zu behalten.»

«Ich verkopfe das alles nicht, zunächst mal freue ich mich über die Pole, und der Sonntag ist dann ein anderer Tag. Ich versuche, nicht an den WM-Titel zu denken. Ich will einfach einen guten Grand Prix fahren und idealerweise gewinnen. Der Rest ergibt sich von selber.»

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