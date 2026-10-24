USA-Quali: Antonelli 1., Verstappen P2, Leclerc/Hamilton/Ferrari schwach

Bärenstarke Vorstellung von WM-Leader Kimi Antonelli im unterhaltsamen Qualifying zum Traditions-GP der USA auf dem Circuit of the Americas (COTA), ausserhalb von Austin. Der 20-jährige Italiener erobert in Texas seine siebte Formel-1-Pole (gleich viele wir Jacques Laffite), die siebte auch in dieser Saison (nach China, Japan, Miami, Monaco, Grossbritannien und Belgien) und die erste auf dieser unter den Piloten überaus beliebten Strecke.

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Für Kimis Rennstall Mercedes ist dies die 155. Pole-Position in der Königsklasse, die zwölfte in dieser Saison und die siebte für den Grossen Preis der USA, die erste auf dem COTA seit Valtteri Bottas 2019.

Das erste Quali-Segment auf dem COTA begann bei 30 Grad Lufttemperatur, die Piste bei 42 Grad, mit weniger Wolken als im dritten Training und böigem Wind.

Nach 249 gestrichenen Runden wegen Verletzung der Pistengrenzen war eines unvermeidlich: Der eine oder andere Pilot würde auch in der Quali in diese Falle tappen.

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Die FIA warnte: Bahn glitschig zur Kurve 1 hoch. Grund – im nordamerikanischen Porsche-Cup hatte es eine Kollision mit vier 911ern gegeben, samt viel Kohlefaser-Schrott und Kühlwasser auf der Bahn, daher auch Zementstaub, der als Binder verteilt worden war.

Thema der Woche Thema der Woche: Der neue Zeitplan der MotoGP sorgte für viel Zündstoff 2027 wird die MotoGP auch mit einem neuen Zeitplan in die 850er-Ära starten. Mehr als die Modifikationen sorgte für Wirbel, wie die Beschlüsse zustande kamen. Ein Paradebeispiel für: «Reden hilft». Weiterlesen TV-Programm Morgen Austin: Das Rennen FIA Formula One World Championship 25.10.2026 - 19:30

Im ersten Quali-Segment setzte Charles Leclerc (Schnellster der ersten zwei Trainings) eine erste Messlatte, sichtlich vorsichtig in Sachen Pistengrenzen. Lewis Hamilton im zweiten Ferrari reihte sich ein auf P2, 155 Tausendstel hinter dem Monegassen.

Viele im Fahrerlager trauten Max Verstappen die dritte Pole in Folge ein nach Bahrain und Singapur (die vierte F1-Pole, wenn wir den Sprint von Singapur ebenfalls zählen), und Max setzte sich prompt auf Platz 2, nur 15 Tausendstel hinter Leader Leclerc.

WM-Leader Kimi Antonelli zu diesem Zeitpunkt nur auf P7 (hinter Audi-Fahrer Nico Hülkenberg), der 20-jährige Italiener aber auf mittelharten Pirelli. Später kam vom Bologneser ein besserer Versuch, noch immer auf mittelharten Reifen, P5, nun hinter Leclerc, Verstappen, Hadjar und Hamilton.

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Alpine-Fahrer Pierre Gasly war der erste Fahrer, der seine schnelle Runde verlor, daher drei Minuten vor Schluss ohne Zeit Letzter. Kurz darauf rettete sich der Franzose auf P14.

Mercedes-Pilot George Russell beklagte sich über seinen Sitz, der zu heiss wird, er verzichtete auf den letzten Versuch.

Top-Ten nach Q1: Norris, mit Bestzeit zum Schluss, scheinbar aus dem Nichts (und als einziger Fahrer der vier Top-Teams noch auf der Bahn), vor Leclerc, Verstappen, Hadjar, Hamilton, Antonelli, Bortoleto, Lawson, Hülkenberg und Russell.

Out nach Q1: Ocon auf P17, dann Stroll, Saionz, Albon, Pérez und Bottas.

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Zu Beginn von Quali-Segment 2 Hamilton vor Leclerc, dann aber sofort unterboten vor Verstappen, mehr als drei Zehntelsekunden vor den beiden Ferrari!

Dann drängelte sich Hadjar zwischen Hamilton und Leclerc, bevor Norris auf P2 vorstiess. Wo war Mercedes? Zuerst Russell hoch auf P3, dann Antonelli auf P3. Damit die Ferrari nur noch auf P5 (Hamilton) und P7 (Leclerc). Wo war der zuvor so wundervolle Speed der Italiener hingekommen? Vielleicht eine Erklärung – Lewis und Charles auf gebrauchten Walzen. Allerdings: Das war Leader Verstappen ebenfalls!

Nico Hülkenberg mit P8 weiter in guter Form für Audi, sein Stallgefährte Bortoleto verlor seine Runde und musste alles auf den zweiten Versuch setzen, so wie in Q1 Pierre Gasly für Alpine.

Zum Schluss von Q2 Russell mit neuer Bestzeit, dann WM-Leader Antonelli vorne, für wenige Sekunden, dann Leclerc auf Platz 1. Max Verstappen schaute sich das alles in der Box an, er verzichtete auf einen letzten Versuch.

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Ferrari-Superstar Lewis Hamilton versemmelte den mittleren Sektor und blieb auf P7.

Vorzeitig Feierabend für Gasly, Hülkenberg, Bearman, Bortoleto, Colapinto und Alonso. Dann beste Runde von Bearman gestrichen, der englische Haas-Fahrer daher zurück auf P16.

Die schnellsten Zehn und damit in Q3: Leclerc, Antonelli, Russell, Verstappen, Norris, Piastri, Hamilton, Hadjar, Lindblad und Lawson.

In Q3 stieg Lawson gleich mal aus: Lindblad vor ihm wird fürs Rennen ohnehin strafversetzt (Einbau von frischen Motorteilen), und die vier Top-Teams sind für Liam nicht zu knacken, daher lieber Reifen sparen, um im Grand Prix strategisch flexibler zu sein.

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Russell mit erster Bestzeit, dann klar unterboten von Antonelli, Verstappen auf P2, Leclerc nur Vierter hinter Hadjar, Hamilton nur Sechster hinter Russell. Lange Gesichter bei den Tifosi.

Max schimpfte am Funk: «Das ist sehr knifflig mit begrenzter Haftung, wirklich schwierig mit dem Auto.» Vielleicht hatte der Niederländer im ersten Sektor (da fuhr er Bestzeit) den Reifen zu viel abverlangt, und im letzten Sektor waren die Walzen dann schon am Ende.

Zum Schluss der Quali hatte Verstappen einen Schnitzer im zweiten Pistenteil, Antonelli ebenso, also änderte sich vorne nichts mehr – Pole für Kimi Antonelli, vor Verstappen, Hadjar, Leclerc, Hamilton, Russell, Piastri, Norris (Runde gestrichen) und Lindblad.