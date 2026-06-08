Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Lando Norris (McLaren) nach Monaco-Aus: «Es tut einfach weh»

Lando Norris musste in Monaco mit einem Problem an der Antriebseinheit abstellen. Der McLaren-Pilot war niedergeschlagen, betont aber, dass er Hoffnung hat, dass ihn das Pech nicht komplett verfolgt.

Silja Rulle

Von

Formel 1

Lando Norris unterwegs in McLaren. Nach 46 Runden stellte er ab
Lando Norris unterwegs in McLaren. Nach 46 Runden stellte er ab
Foto: XPB
Lando Norris unterwegs in McLaren. Nach 46 Runden stellte er ab
© XPB

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Bitteres Aus für Lando Norris in Monaco! Mit einer «Störung in der Antriebseinheit», wie Teamchef Andrea Stella sagte, musste er nach 45 von 78 Runden in die Garage kommen und seinen McLaren abstellen.

Werbung

Werbung

Schon in Runde 32 begannen für den Engländer die Probleme: Er meldete Aussetzer. Zwei Runden später wurden Norris‘ Funksprüche ans Team dann finsterer: «Keine Power, keine Batterie». Teamchef Zak Brown erklärte im Rennen: vermutlich Power-Unit-bezogen.

Probleme zur Mitte des Rennens bei Norris

In Runde 42 bekam Norris dann den Befehl, George Russell hinter sich zu halten, um so seinem McLaren-Teamkollegen Oscar Piastri weiter vorne im Feld zu helfen. Doch Norris gelang das nicht lang – drei Runden später zog Russell im Tunnel an Norris vorbei. Norris funkte: «Irgendwas stimmt nicht. Ich habe keine Batterie.»

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Kurz darauf bekam Norris den Funkbefehl, sein Auto am Ende der Runde abzustellen. Nach 45 Runden war der Grand Prix von Monaco beendet. Bitter: Schon im zweiten freien Training am Freitag hatte Norris Batterieprobleme, blieb in der Anfahrt zur Nouvelle Chicane liegen. Doppelt bitter: Für Norris ist es das zweite GP-Aus in Serie. In Kanada hatte er mit einem Getriebeschaden abstellen müssen.

Werbung

Werbung

«Das war meine Chance»

Nach dem Rennen sagte Norris: «Ich bin eigentlich fast froh, dass ich aus dem Rennen bin. Ich kämpfe um Platz 8.» 2025 kämpfte er bekanntlich erfolgreich um den WM-Tiel. Dazu kam, dass nach Norris‘ Aus die Konkurrenz durch Strafen geschwächt wurde. Norris: «Gasly hat jetzt eine Strafe (für zu schnelles Fahren in der Boxengasse, Anm.). Das war meine Chance, da zu sein und ein paar Punkte zu holen.»

«Wir werden nicht belohnt»

Der Brite stellt klar: «An diesem Punkt der Saison erwarten wir kein Sieg oder ein Podium. Aber wir müssen möglichst viel an Platz 6, 7, 5 herausholen. Es ist nicht viel, aber die Punkte summieren sich. Ich arbeite hart, das Team arbeitet hart, aber wir werden nicht belohnt. Wir hatten einfach Pech. Mal ist es unser Fehler, mal technisches Versagen, mal einfach Pech.»

Lando Norris nach seinem enttäuschenden Aus
Lando Norris nach seinem enttäuschenden Aus
Foto: XPB
Lando Norris nach seinem enttäuschenden Aus
© XPB

Norris stellt aber klar: «Ich habe immer Vertrauen in das Team. Manche Dinge brauchen länger. Wir hatten ein gutes Wochenende in Miami, wir hätten das Rennen dort gewinnen können. Und hier sind wir dann sechs Zehntelsekunden weg über eine einzelne Runde. Das zeigt, wie verrückt auf und ab es geht. Es zeigt, wie schwierig es ist, das Auto ins richtige Fenster zu bekommen, jedes Wochenende gut zu performen. Und es zeigt, wie schwierig unser Auto ist. Mal 0,6 Sekunden zurück zu sein und mal um Siege zu kämpfen, ist ziemlich beeindruckend.» Das sagte er mit ironischem Unterton.

Werbung

Werbung

Norris: «Wir alle arbeiten hart, wir geben alle unser Bestes. Aber wir haben manchmal einfach Pech und werden für die gute Arbeit nicht belohnt. Ich habe immer noch das Vertrauen, dass wir im Lauf der Saison an diesen Punkt kommen. Es tut einfach weh, so viele Rennen zu starten und sie nicht mal zu Ende zu fahren. Aber so ist das Leben manchmal.» Diese Woche geht’s in Barcelona weiter – und hoffentlich sind nicht für Norris aller bösen Dinge drei.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. 3. Qualifying

  4. 2. Qualifying

  5. 1. Qualifying

  6. 3. Freies Training

  7. 2. Freies Training

  8. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

78

2:23:31,243

1:13,481

25

02

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

78

+6,271

1:14,643

18

03

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

6

78

+23,394

1:15,669

15

04

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

78

+24,261

1:15,816

12

05

Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

30

78

+26,553

1:15,754

10

06

Placeholder - Racer

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Placeholder - Racer

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

41

78

+29,010

1:15,908

8

07

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

10

78

+30,369

1:15,497

6

08

Alexander Albon

Alexander Albon

Atlassian Williams Racing

Alexander Albon

Alexander Albon

Atlassian Williams Racing

23

78

+33,413

1:16,393

4

09

Esteban Ocon

Esteban Ocon

TGR Haas F1 Team

Esteban Ocon

Esteban Ocon

TGR Haas F1 Team

31

78

+37,140

1:16,914

2

10

Fernando Alonso

Fernando Alonso

Aston Martin Aramco Formula One Team

Fernando Alonso

Fernando Alonso

Aston Martin Aramco Formula One Team

14

78

+41,899

1:17,120

1

Events

Alle Formel 1 Events

  • Vergangen

    Canadian Grand Prix

    Circuit Gilles Villeneuve, Kanada
    22.–24.05.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Monaco Grand Prix

    Circuit de Monaco, Monaco
    05.–07.06.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Barcelona-Catalunya Grand Prix

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    12.–14.06.2026
    Zum Event

  • Austrian Grand Prix

    Red Bull Ring, Österreich
    26.–28.06.2026
    Zum Event

  • British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    03.–05.07.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Canadian Grand Prix

    Circuit Gilles Villeneuve, Kanada
    22.–24.05.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Monaco Grand Prix

    Circuit de Monaco, Monaco
    05.–07.06.2026
    Zum Event

  3. Demnächst

    Barcelona-Catalunya Grand Prix

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    12.–14.06.2026
    Zum Event

  4. Austrian Grand Prix

    Red Bull Ring, Österreich
    26.–28.06.2026
    Zum Event

  5. British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    03.–05.07.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien