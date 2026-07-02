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Neue MotoGP-Ära ab 2027: «Im ersten Jahr nicht auf dem gleichen Level»

Die MotoGP-WM bekommt ab 2027 nicht nur ein stark verändertes technisches Reglement, sondern mit Pirelli auch einen neuen Reifenausrüster. SPEEDWEEK.com sprach mit Rennchef Giorgio Barbier.

MotoGP

Die neue KTM mit 850er-Motor und Pirelli-Reifen
Die neue KTM mit 850er-Motor und Pirelli-Reifen
Foto: david ulrich
Die neue KTM mit 850er-Motor und Pirelli-Reifen
© david ulrich

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Direkt nach dem Rennwochenende in Brünn gingen in Tschechien erstmals einige MotoGP-Stammfahrer mit nächstjährigen Maschinen mit 850-ccm-Motor, beschnittener Aerodynamik, ohne höhenverstellbares Fahrwerk und mit Pirelli-Reifen gemeinsam auf die Strecke.

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Für Ducati waren Marc Marquez und Fermin Aldeguer im Einsatz, Aprilia ließ Marco Bezzecchi und Raul Fernandez testen. Joan Mir und Luca Marini rückten für Honda aus, für Yamaha spulten Toprak Razgatlioglu und Augusto Fernandez Testkilometer ab. KTM war mit Pedro Acosta, Dani Pedrosa und Pol Espargaro dabei.

Der Brünn-Test war nicht nur für die Hersteller eine wichtige Standortbestimmung, sondern auch für den zukünftigen Reifen-Alleinausrüster Pirelli, der ab der nächsten Saison Michelin ablöst. Heiße Bedingungen sorgten dafür, dass es für alle Beteiligten sofort ans Limit ging.

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Raul Fernandez
Raul Fernandez
Foto: David Ulrich
Toprak Razgatlioglu
Toprak Razgatlioglu
Foto: David Ulrich
Luca Marini
Luca Marini
Foto: David Ulrich
Fermin Aldeguer
Fermin Aldeguer
Foto: David Ulrich
Dani Pedrosa auf der KTM mit Tarnkleid
Dani Pedrosa auf der KTM mit Tarnkleid
Foto: David Ulrich
Augusto Fernandez
Augusto Fernandez
Foto: David Ulrich
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: David Ulrich
Marc Marquez
Marc Marquez
Foto: David Ulrich
Marc Marquez mit der 850er-Ducati beim Brünn-Test
Marc Marquez mit der 850er-Ducati beim Brünn-Test
Foto: David Ulrich
Pol Espargaro
Pol Espargaro
Foto: David Ulrich
Raul Fernandez
© David Ulrich

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Pirelli bevorzugt schwierigste Bedingungen

«Wir hatten bereits sieben Tests mit unserem Entwicklungsteam in Misano, Jerez, Sepang und Mugello», verriet Pirelli-Rennchef Giorgio Barbier im Exklusiv-Interview von SPEEDWEEK.com. «Natürlich hatten wir dieses Mal spezielle Fahrer, die Motorräder waren aber mehr oder weniger die gleichen. Es war so heiß, wie wir es für diese Jahreszeit erwarten. Ich bevorzuge solche Bedingungen, weil wir in den ersten zwei Monaten der Saison bei den schlimmsten Verhältnissen in Ländern wie Thailand oder Malaysia fahren. Im Rennen in Brünn war es auch heiß, so bekamen wir einen sehr wichtigen Vergleich. Es waren einige Fahrer dabei, die noch nie das 850er-Bike mit Pirelli-Reifen fuhren, so hatten sie eine Referenz vom Vortag. Es wird spannend zu sehen, wie der Test in Spielberg läuft, das ist ebenfalls eine interessante Strecke. Brünn und Spielberg sind für die Reifen eine große Herausforderung; wenn es dort gut läuft, dann hast du wahrscheinlich das Kommende im Griff.»

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Wir können nicht erwarten, dass wir im ersten Jahr auf dem Level sind, den die anderen in elf Jahren Arbeit erreicht haben.

pirelli-rennchef giorgio barbier über michelin

«Wir haben viel zu lernen», ist dem Norditaliener bewusst. «In der MotoGP sehen wir Prototypen und die einzelnen Hersteller bauen sehr unterschiedliche Bikes und haben sehr verschiedene Ansätze. Ich muss klar sagen: Wir können nicht erwarten, dass wir im ersten Jahr auf dem Level sind, den die anderen in elf Jahren Arbeit erreicht haben. Wir müssen uns darauf konzentrieren, was wir leisten können – und wir wissen, was wir können. Davon ausgehend müssen wir Erfahrungen sammeln, seit dem Test im September 2025 haben wir unser Programm beschleunigt. Hätten wir auf die 850er gewartet, wäre es für uns erst vor drei Monaten losgegangen. Wir haben also nicht viel Zeit, um zu entscheiden, welche Spezifikationen und Lösungen wir für die nächste Saison bringen. Die nächsten zwei oder drei Jahre werden sehr wichtig für uns, um die richtigen Reifen für diese Art Rennen vorzubereiten. Im ersten Jahr geht es darum, so viele Erfahrungen wie möglich mit diesen Motorrädern und Fahrern zu sammeln. Diese werden das Fundament für die folgende Saison sein, so haben wir immer gearbeitet.»

Marc Marquez mit Giorgio Barbier
Marc Marquez mit Giorgio Barbier
Foto: Pirelli
Marc Marquez mit Giorgio Barbier
© Pirelli

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