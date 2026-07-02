Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Toto Wolff (Mercedes) warnt vor Hochmut: Wieso soll sich Erfolg fortsetzen?

Mercedes hat den Traditions-GP von Grossbritannien zehn Mal gewinnen können, acht Mal dabei sass Lewis Hamilton am Steuer. Mercedes-Teamchef Toto Wolff ist vor dem Rennen 2026 vorsichtig.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Mercedes-Teamchef Toto Wolff mit WM-Leader Kimi Antonelli
Mercedes-Teamchef Toto Wolff mit WM-Leader Kimi Antonelli
Foto: XPB
Mercedes-Teamchef Toto Wolff mit WM-Leader Kimi Antonelli
© XPB

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Lewis Hamilton ist «Mr. Silverstone»: Der siebenfache Formel-1-Weltmeister hat seinen Heim-GP unfassbare neun Mal für sich entschieden, zuletzt 2024, acht Mal mit Mercedes, einmal mit McLaren.

Werbung

Werbung

Aber der Traditions-GP in Silverstone ist nicht nur für den erfolgreichsten aller Formel-1-Fahrer das Heimrennen, sondern auch für die Mannschaft: Das Mercedes-Rennauto wird in Brackley gebaut, die Antriebseinheit in Brixworth.

Mercedes-Teamchef Toto Wolff: «Silverstone ist eines der herausragenden Rennen im Kalender. Das ist eine grossartige Strecke, die Fans schaffen eine einzigartige Atmosphäre, und da unsere Werke nur wenige Meilen entfernt sind, ist es für uns ein Heimrennen. Sobald wir jedoch auf die Strecke gehen, geht es um Leistung, nicht um den Anlass.»

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Mercedes kann in der Saison 2026 eine fast makellose Zwischenbilanz vorweisen: An den bisherigen acht GP-Wochenenden stand jedes Mal ein Mercedes auf der GP-Pole.

Werbung

Werbung

  • 2026 auf Pole-Position

  • Australien: George Russell

  • China: Kimi Antonelli

  • Japan: Kimi Antonelli

  • Miami: Kimi Antonelli

  • Kanada: George Russell

  • Monaco: Kimi Antonelli

  • Barcelona: George Russell

  • Österreich: George Russell

TV-Programm

Und bei den Grands Prix musste sich die Marke mit dem Stern nur einmal bezwingen lassen, von Ferrari in Spanien – mit Lewis Hamilton.

  • Die GP-Sieger 2026

  • Australien: George Russell

  • China: Kimi Antonelli

  • Japan: Kimi Antonelli

  • Miami: Kimi Antonelli

  • Kanada: Kimi Antonelli

  • Monaco: Kimi Antonelli

  • Barcelona: Lewis Hamilton

  • Österreich: George Russell

Doch Teamchef Toto Wolff bleibt vorsichtig: «In Österreich haben wir beide Autos auf dem Siegerpodest gehabt, aber wir sind nicht in der Position, davon auszugehen, dass sich das fortsetzt. Das Feld liegt zu eng beisammen, die Reihenfolge ändert sich zu schnell, und was eine Woche noch konkurrenzfähig aussah, kann in der nächsten ganz anders aussehen. Das ist die Realität der aktuellen Formel 1.»

Werbung

Werbung

«Wir befinden uns in einem intensiven Entwicklungskampf. Ein Team macht einen Schritt nach vorne, andere reagieren, und das verdichtet oder verändert die Reihenfolge. Beständigkeit war bisher unsere Stärke, und die kommt von Disziplin und der richtigen Umsetzung der Grundlagen. Unser Fokus liegt darauf, weiterhin gute Arbeit zu leisten, das Auto wo möglich leistungsfähiger zu machen und auf der Strecke nichts zu verschenken.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. 3. Qualifying

  4. 2. Qualifying

  5. 1. Qualifying

  6. 3. Freies Training

  7. 2. Freies Training

  8. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

71

1:26:37,979

1:10,683

25

02

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

71

+1,611

1:10,483

18

03

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

71

+1,986

1:10,374

15

04

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

71

+21,809

1:10,595

12

05

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

71

+26,393

1:10,946

10

06

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

6

71

+29,399

1:10,947

8

07

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

71

+31,505

1:10,652

6

08

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

71

+45,659

1:10,606

4

09

Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

30

70

+1 Runde

1:11,547

2

10

Placeholder - Racer

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Placeholder - Racer

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

41

70

+1 Runde

1:11,587

1

Highlight-Videos

ServusTV Mediathek

Events

Alle Formel 1 Events
  • Vergangen

    Barcelona-Catalunya Grand Prix

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    12.–14.06.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Austrian Grand Prix

    Red Bull Ring, Österreich
    26.–28.06.2026
    Zum Event
  • Max Verstappen

    Live

    British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    03.–05.07.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Belgian Grand Prix

    Circuit de Spa-Francorchamps, Belgien
    17.–19.07.2026
    Zum Event

  • Hungarian Grand Prix

    Hungaroring, Ungarn
    24.–26.07.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Barcelona-Catalunya Grand Prix

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    12.–14.06.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Austrian Grand Prix

    Red Bull Ring, Österreich
    26.–28.06.2026
    Zum Event
  3. Max Verstappen

    Live

    British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    03.–05.07.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    Belgian Grand Prix

    Circuit de Spa-Francorchamps, Belgien
    17.–19.07.2026
    Zum Event

  5. Hungarian Grand Prix

    Hungaroring, Ungarn
    24.–26.07.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien