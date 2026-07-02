Toto Wolff (Mercedes) warnt vor Hochmut: Wieso soll sich Erfolg fortsetzen?

Lewis Hamilton ist «Mr. Silverstone»: Der siebenfache Formel-1-Weltmeister hat seinen Heim-GP unfassbare neun Mal für sich entschieden, zuletzt 2024, acht Mal mit Mercedes, einmal mit McLaren.

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Aber der Traditions-GP in Silverstone ist nicht nur für den erfolgreichsten aller Formel-1-Fahrer das Heimrennen, sondern auch für die Mannschaft: Das Mercedes-Rennauto wird in Brackley gebaut, die Antriebseinheit in Brixworth.

Mercedes-Teamchef Toto Wolff: «Silverstone ist eines der herausragenden Rennen im Kalender. Das ist eine grossartige Strecke, die Fans schaffen eine einzigartige Atmosphäre, und da unsere Werke nur wenige Meilen entfernt sind, ist es für uns ein Heimrennen. Sobald wir jedoch auf die Strecke gehen, geht es um Leistung, nicht um den Anlass.»

Mercedes kann in der Saison 2026 eine fast makellose Zwischenbilanz vorweisen: An den bisherigen acht GP-Wochenenden stand jedes Mal ein Mercedes auf der GP-Pole.

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2026 auf Pole-Position

Australien: George Russell

China: Kimi Antonelli

Japan: Kimi Antonelli

Miami: Kimi Antonelli

Kanada: George Russell

Monaco: Kimi Antonelli

Barcelona: George Russell

Österreich: George Russell

Und bei den Grands Prix musste sich die Marke mit dem Stern nur einmal bezwingen lassen, von Ferrari in Spanien – mit Lewis Hamilton.

Die GP-Sieger 2026

Australien: George Russell

China: Kimi Antonelli

Japan: Kimi Antonelli

Miami: Kimi Antonelli

Kanada: Kimi Antonelli

Monaco: Kimi Antonelli

Barcelona: Lewis Hamilton

Österreich: George Russell

Doch Teamchef Toto Wolff bleibt vorsichtig: «In Österreich haben wir beide Autos auf dem Siegerpodest gehabt, aber wir sind nicht in der Position, davon auszugehen, dass sich das fortsetzt. Das Feld liegt zu eng beisammen, die Reihenfolge ändert sich zu schnell, und was eine Woche noch konkurrenzfähig aussah, kann in der nächsten ganz anders aussehen. Das ist die Realität der aktuellen Formel 1.»

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«Wir befinden uns in einem intensiven Entwicklungskampf. Ein Team macht einen Schritt nach vorne, andere reagieren, und das verdichtet oder verändert die Reihenfolge. Beständigkeit war bisher unsere Stärke, und die kommt von Disziplin und der richtigen Umsetzung der Grundlagen. Unser Fokus liegt darauf, weiterhin gute Arbeit zu leisten, das Auto wo möglich leistungsfähiger zu machen und auf der Strecke nichts zu verschenken.»