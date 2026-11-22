Charles Leclerc stellte sich nach dem Rennen in Las Vegas sichtlich ungern den Fragen der Journalisten. Kein Wunder, schliesslich hatte er im 21. Grand Prix der Saison erneut für Zoff in den eigenen Reihen gesorgt: Der Ferrari-Star griff in der 38. Rennrunde in Kurve 7 seinen Teamkollegen Lewis Hamilton an und es kam, wie es kommen musste: Hamilton drehte sich und fiel dadurch auf den zehnten Platz zurück. Zuvor hatte er die sechste Position belegt.

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Alle Hoffnungen auf einen Podestplatz waren dahin, entsprechend sauer war das Team – allen voran Teamchef Fred Vasseur. Auch die Regelhüter befanden, dass der Monegasse die Schuld am unliebsamen Zusammentreffen trug und brummten ihm dafür eine 10-sec-Strafe auf. Hamilton, der zuvor fürs Abkürzen das gleiche Schicksal ereilt hatte, schaffte es am Ende als Siebter ins Ziel, Leclerc musste mit Platz 10 Vorlieb nehmen.

«Letztlich sind die Rennkommissare dafür da, die Schuldfrage bei jeder Kollision zu klären, und diesmal wurde mir die Schuld zugewiesen, weshalb ich die Strafe erhalten habe. Ich werde das auch nicht anzweifeln. Rückblickend gesehen, hatte ich das Gefühl, dass ich auf der Innenseite genügend Platz hatte, als sich Lewis und Lando Norris vor mir ein Duell geliefert haben. Aber ich glaube, Lewis hat mich aufgrund des Winkels, in dem sein Auto war, im Rückspiegel nicht sehen können, und die Lücke, die es zuvor gab, war am Scheitelpunkt dann nicht mehr so gross», schilderte der 29-Jährige.

Charles Leclerc stellt klar: Lewis Hamilton trifft keine Schuld

«Ich will aber Lewis keine Schuld geben, ich glaube, dass er mich schlicht nicht gesehen hat. Und es tut mir einfach wieder sehr leid für das Team. Wir haben nach dem Mexiko-Zwischenfall viele Gespräche geführt, und die sind gut verlaufen. Aber ich glaube auch nicht, dass man die beiden Szenen miteinander vergleichen kann. Ich denke, in Mexiko waren wir wohl beide etwas zu aggressiv und haben so die Grenzen überschritten. Das hier war eher ein Rennzwischenfall, aber natürlich ist es trotzdem nicht akzeptabel, und wie gesagt, ich übernehme die Verantwortung für alles, was passiert ist», beeilte sich Leclerc anzufügen.

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Natürlich wurde Leclerc auch darauf angesprochen, dass Hamilton am Funk betont hatte, er habe nicht gewollt, dass sein Teamkollege bestraft werde. Der neunfache GP-Sieger reagierte ausweichend. «Ich schäme mich einfach für das Team, und ich werde das Ganze jetzt noch einmal genau anschauen», winkte er ab.