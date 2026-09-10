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High-Speed-Crashs in der Parabolica: Charles Leclercs grosse Schwäche

Die Tifosi hielten im Königlichen Park von Monza den Atem an, als Charles Leclerc seinen Ferrari in die Reifenstapel packte. Es war nicht der erste Abflug des Monegassen in der Parabolica.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Charles Leclerc beendete den Italien-GP in den Reifenstapeln
Charles Leclerc beendete den Italien-GP in den Reifenstapeln
Foto: Bearne / XPB Images
Charles Leclerc beendete den Italien-GP in den Reifenstapeln
© Bearne / XPB Images

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Für Charles Leclerc dauerte das Ferrari-Heimspiel auf dem High-Speed-Kurs von Monza keine zwei Runden. Denn der aktuelle WM-Fünfte flog in der schnellen Parabolica ab und knallte in die Reifenstapel. Das Rennen wurde unterbrochen, der Monegasse zum Streckenkrankenhaus geschickt.

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Ganz ohne Wirkung blieb der harte Einschlag nicht, wie er hinterher erzählte, er bemerkte eine kurzzeitige Sehstörung auf dem rechten Auge, die aber schnell nachliess, auch die leichten Nackenschmerzen, die angesichts des heftigen Einschlags von 50 bis 60 G zu erwarten waren, gaben keinen Anlass zur Sorge.

Leclercs Abflug war dennoch eines der grossen Themen nach dem GP im Königlichen Park. Denn es war nicht sein erster Unfall in der Parabolica, bereits 2020 flog er in der 23. Rennrunde in der berühmten Kehre ab. Auch damals blieb er zum Glück unverletzt.

Die Frage, warum Leclerc gleich zwei Mal in einer Kurve einen Crash produzierte, in der sich eigentlich nicht viel ereignet, beschäftigte die GP-Experten. Auch David Coulthard setzte sich im «Up to Speed»-Podcast damit auseinander. Und er erklärte in seiner unverwechselbaren Art: «Charles Leclerc ist wirklich sehr, sehr talentiert, denn er hat es geschafft, zweimal an derselben Stelle einen Unfall zu bauen, und das in einer Kurve, in der man normalerweise nicht abfliegt.»

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«Warum hat er an derselben Stelle den gleichen Unfall gebaut? Ich kann mir das nur folgendermassen erklären: Er hatte eine Art Aussetzer, und wenn er diesen hat, dann macht er einfach einen Fehler. Zum Glück ist ihm nichts passiert. Aber er hatte 2020 und 2026 einen schweren Unfall. Das ist ziemlich beeindruckend», fügte der 55-jährige Schotte an.

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