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Madring: Chaos und rote Flaggen in Sicht, Fahrer müssen höllisch aufpassen

Erleben wir bei der Formel-1-Premiere auf dem neuen Madring ein heilloses Durcheinander? Williams-Teamchef James Vowles und Formel-1-CEO Stefano Domenicali mit eindringlicher Warnung.

Formel 1

Lewis Hamilton in der Monumental
Lewis Hamilton in der Monumental
Foto: Ferrari
Lewis Hamilton in der Monumental
© Ferrari

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Am 11. September, ab 13.30 Uhr, findet auf der neuen madrilenischen Rennstrecke Madrid das erste freie Training zum Grossen Preis von Spanien 2026 statt. Die Grand Prix-Asse müssen sich gefasst machen auf einen wilden Ritt.

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Formel-1-CEO Stefano Domenicali sagt zum Madring: «Wenn sich ein Pilot einen Fehler erlaubt, muss er wissen – das wird teuer. Der Madring ist eine schwierige Strecke, mit zahlreichen kniffligen Passagen.»

Das haben vor kurzem die Nachwuchstalente der Formel 3 zu spüren bekommen. Als Probelauf für die Formel 1 fand am 24./25. August ein Info-Training für F3-Rennwagen statt, bei welchem 19 Mal mit roter Flagge unterbrochen werden musste! Drei Überlebenszellen der Rennwagen wurden beschädigt, es wurden sechs Aufhängungsbrüche gezählt.

Im Artikel erwähnt

Williams-Teamchef James Vowles stellt fest: «In der Simulation haben wir bald gemerkt – die Fliehkräfte in der langgezogenen, überhöhten La Monumental sind gewaltig, das wird Fahrer und Fahrzeug fast fünf Sekunden lang auf eine harte Probe stellen. Keine andere Kurve der F1-Strecken ist so.»

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Zur Crash- und Schaden-Bilanz der Formel 3 meint der Brite: «Es sieht so aus, als wäre die Bahn ein Fahrzeug-Brecher. Es ist nicht ganz klar, wie die schwereren Formel-1-Autos auf diese Belastungen reagieren werden.»

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Carlos Sainz schwächt zu seiner Heimstrecke ab: «Was Ende August passiert ist, das ist eine erste Momentaufnahme. Natürlich kann nach einem solchen Test auch reagiert werden, etwa mit ein wenig anders gestalteten Randsteinen.»

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