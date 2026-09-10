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Andrea Locatelli (Yamaha): Neuer Crew-Chief konnte kein Wunder vollbringen

Weil die Superbike-WM 2026 unter den Erwartungen verlief, wechselte Yamaha den Crew-Chief von Andrea Locatelli aus. In Magny-Cours lief es zwar nicht besser, aber auch nicht wesentlich schlechter.

Superbike WM

Andrea Locatelli und sein neuer Crew-Chief Emanuele Martinelli
Andrea Locatelli und sein neuer Crew-Chief Emanuele Martinelli
Foto: Gold & Goose
Andrea Locatelli und sein neuer Crew-Chief Emanuele Martinelli
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

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Durch die Dominanz von Ducati in der Superbike-WM 2026 haben sich die Maßstäbe für die anderen Hersteller geändert. Ein Top-5-Finish ist ein ansprechendes Ergebnis, eines in den Top-10 mindestens solide. Daran müssen sich die Werkspiloten messen lassen. Bei Yamaha-Aushängeschild Andrea Locatelli ist die Bilanz trist: Nur ein fünfter Platz, dazu elf weitere Zielankünfte in den Top-10 aus 27 Rennen – dabei war der Italiener vergangene Saison noch WM-Vierter!

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Zu Saisonbeginn musste sich Locatelli auf einen neuen Crew-Chief einstellen. 2025 hatte er mit Tom O'Kane zusammengearbeitet, der in diesem Jahr Xavi Vierge zugeordnet wurde. Locatelli wiederum hatte den Spanier Giulio Nava an der Seite, der zuvor viele Jahre mit Álvaro Bautista verbracht hatte. Yamaha sah hier eine Stellschraube, um den 29-Jährigen zu unterstützen, und ordnete dem Supersport-Weltmeister von 2020, beginnend ab Magny-Cours, Emanuele Martinelli zu.

«Seine Ergebnisse blieben hinter den Erwartungen zurück – das können wir nicht leugnen. Wir brauchten eine kleine Neuausrichtung, um ihm zu helfen, sein Selbstvertrauen zurückzugewinnen», erklärte Road-Racing-Manager Niccolo Canepa. «Eine Umbesetzung im Team könnte sich positiv auswirken. Ich bin zuversichtlich, dass dies der richtige Schritt ist, um Loka zu unterstützen und dem Team zu helfen.»

Im Artikel erwähnt

Eine Hoffnung, die sich beim neunten Saisonmeeting noch nicht bestätigte. Als Zehnter der Superpole fuhr der Italiener in den Rennen die Plätze 12, 10 und einen Sturz ein. «Es war nicht unser bestes Rennen, aber wir haben versucht, das Beste daraus zu machen. Ich hatte ein wenig Probleme mit dem Vorderrad, aber wir haben die Situation so gut wie möglich gemeistert. Die Front und das Einlenkverhalten waren heute bei beiden Starts die wichtigsten Bereiche, an denen wir arbeiten mussten. Wir sind mit dem Ergebnis nicht ganz zufrieden, aber wir blicken nach vorne», berichtete Loka vom ersten Lauf. «Das zweite Rennen war hart. In Kurve 3 habe ich viele Positionen verloren, nachdem ich von einem Fahrer gerammt wurde. Als ich versuchte, aufzuholen, kam es zu einer Berührung mit einem anderen Fahrer, der mich leider zu Fall brachte. Es ist schade, denn dadurch konnten wir das Rennen nicht beenden und auch nicht die gewünschten Daten sammeln.»

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Canepa meint, positive Ansätze bei Locatelli erkannt zu haben. «Obwohl es über das gesamte Wochenende hinweg Fortschritte gab, war es schwer einzuschätzen, wie groß diese tatsächlich waren, da er im zweiten Rennen nach einer Berührung mit Manzi stürzte. Ich glaube, es hätte das stärkste Rennen seines Wochenendes werden können, als er sich mit Xavi in den Top-10 einen Kampf lieferte», grübelte der ehemalige Rennfahrer. «Es wird wichtig sein, die Fortschritte beim Test in Cremona in dieser Woche fortzusetzen, um zu sehen, ob wir etwas von dem Selbstvertrauen zurückgewinnen können, das ihm im vergangenen Jahr den vierten Platz in der Meisterschaft eingebracht hat.»

Willkommen zum Rennen in Magny-Cours
Willkommen zum Rennen in Magny-Cours
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega
Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Axel Bassani
Axel Bassani
Foto: Gold & Goose
Boxengasse
Boxengasse
Foto: Gold & Goose
Garrett Gerloff
Garrett Gerloff
Foto: Gold & Goose
Fans
Fans
Foto: Gold & Goose
Xavier Vierge
Xavier Vierge
Foto: Gold & Goose
Sam Lowes
Sam Lowes
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
Iker Lecuona
Foto: Gold & Goose
Álvaro Bautista
Álvaro Bautista
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Lorenzo Baldassarri
Lorenzo Baldassarri
Foto: Gold & Goose
Axel Bassani
Axel Bassani
Foto: Gold & Goose
Sam Lowes
Sam Lowes
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega
Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
Iker Lecuona
Foto: Gold & Goose
Yari Montella
Yari Montella
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega gewinnt beide Läufe in Frankreich
Nicolò Bulega gewinnt beide Läufe in Frankreich
Foto: Gold & Goose
Bulega und Lecuona
Bulega und Lecuona
Foto: Gold & Goose
Podium Lauf 1 - Iker Lecuona, Nicolò Bulega, Sam Lowes
Podium Lauf 1 - Iker Lecuona, Nicolò Bulega, Sam Lowes
Foto: Gold & Goose
Podium Lauf 2 - Iker Lecuona, Nicolò Bulega, Yari Montella
Podium Lauf 2 - Iker Lecuona, Nicolò Bulega, Yari Montella
Foto: Gold & Goose
Sieger Nicolò Bulega
Sieger Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen in Magny-Cours
© Gold & Goose

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Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

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Aruba.it Racing - Ducati

11

19

31:31,396

1:35,159

25

02

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

7

19

+5,458

1:35,415

20

03

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

5

19

0,000

1:35,896

16

04

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

34

19

0,000

1:35,973

13

05

Alberto Surra

Motocorsa Racing

Alberto Surra

Motocorsa Racing

67

19

0,000

1:35,930

11

06

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

19

19

0,000

1:36,299

10

07

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

31

19

0,000

1:36,381

9

08

Xavier Vierge

Pata Maxus Yamaha

Xavier Vierge

Pata Maxus Yamaha

97

19

0,000

1:36,407

8

09

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

47

19

0,000

1:36,504

7

10

Remy Gardner

GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team

Remy Gardner

GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team

87

19

0,000

1:36,608

6

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