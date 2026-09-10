Andrea Locatelli (Yamaha): Neuer Crew-Chief konnte kein Wunder vollbringen

Durch die Dominanz von Ducati in der Superbike-WM 2026 haben sich die Maßstäbe für die anderen Hersteller geändert. Ein Top-5-Finish ist ein ansprechendes Ergebnis, eines in den Top-10 mindestens solide. Daran müssen sich die Werkspiloten messen lassen. Bei Yamaha-Aushängeschild Andrea Locatelli ist die Bilanz trist: Nur ein fünfter Platz, dazu elf weitere Zielankünfte in den Top-10 aus 27 Rennen – dabei war der Italiener vergangene Saison noch WM-Vierter!

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Zu Saisonbeginn musste sich Locatelli auf einen neuen Crew-Chief einstellen. 2025 hatte er mit Tom O'Kane zusammengearbeitet, der in diesem Jahr Xavi Vierge zugeordnet wurde. Locatelli wiederum hatte den Spanier Giulio Nava an der Seite, der zuvor viele Jahre mit Álvaro Bautista verbracht hatte. Yamaha sah hier eine Stellschraube, um den 29-Jährigen zu unterstützen, und ordnete dem Supersport-Weltmeister von 2020, beginnend ab Magny-Cours, Emanuele Martinelli zu.

«Seine Ergebnisse blieben hinter den Erwartungen zurück – das können wir nicht leugnen. Wir brauchten eine kleine Neuausrichtung, um ihm zu helfen, sein Selbstvertrauen zurückzugewinnen», erklärte Road-Racing-Manager Niccolo Canepa. «Eine Umbesetzung im Team könnte sich positiv auswirken. Ich bin zuversichtlich, dass dies der richtige Schritt ist, um Loka zu unterstützen und dem Team zu helfen.»

Eine Hoffnung, die sich beim neunten Saisonmeeting noch nicht bestätigte. Als Zehnter der Superpole fuhr der Italiener in den Rennen die Plätze 12, 10 und einen Sturz ein. «Es war nicht unser bestes Rennen, aber wir haben versucht, das Beste daraus zu machen. Ich hatte ein wenig Probleme mit dem Vorderrad, aber wir haben die Situation so gut wie möglich gemeistert. Die Front und das Einlenkverhalten waren heute bei beiden Starts die wichtigsten Bereiche, an denen wir arbeiten mussten. Wir sind mit dem Ergebnis nicht ganz zufrieden, aber wir blicken nach vorne», berichtete Loka vom ersten Lauf. «Das zweite Rennen war hart. In Kurve 3 habe ich viele Positionen verloren, nachdem ich von einem Fahrer gerammt wurde. Als ich versuchte, aufzuholen, kam es zu einer Berührung mit einem anderen Fahrer, der mich leider zu Fall brachte. Es ist schade, denn dadurch konnten wir das Rennen nicht beenden und auch nicht die gewünschten Daten sammeln.»

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Canepa meint, positive Ansätze bei Locatelli erkannt zu haben. «Obwohl es über das gesamte Wochenende hinweg Fortschritte gab, war es schwer einzuschätzen, wie groß diese tatsächlich waren, da er im zweiten Rennen nach einer Berührung mit Manzi stürzte. Ich glaube, es hätte das stärkste Rennen seines Wochenendes werden können, als er sich mit Xavi in den Top-10 einen Kampf lieferte», grübelte der ehemalige Rennfahrer. «Es wird wichtig sein, die Fortschritte beim Test in Cremona in dieser Woche fortzusetzen, um zu sehen, ob wir etwas von dem Selbstvertrauen zurückgewinnen können, das ihm im vergangenen Jahr den vierten Platz in der Meisterschaft eingebracht hat.»