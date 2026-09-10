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Pechvogel Buchanan wird in Misano von einem bekannten Gesicht vertreten

Nach seinem schweren Sturz in Aragon, erholt sich Moto3-Ass Cormac Buchanan von seiner Knöchel-Fraktur. In Misano wird er von einem Fahrer vertreten, der 2026 bereits für Intact GP am Start war.

Stephan Moosbrugger

Von

Moto3

Cormac Buchanan
Cormac Buchanan
Foto: Gold & Goose
Cormac Buchanan
© Gold & Goose

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Cormac Buchanan zog sich bei seinem Crash im Moto3-Rennen in Aragon einen Bruch im rechten Knöchel zu. Danach wurde er in Barcelona operiert. Derzeit arbeitet er mit viel Motivation und Hochdruck an seiner Genesung. Wann der 20-Jährige wieder auf seine KTM steigen wird können, ist derzeit ungewiss. Der Weg zurück dürfte aber einige Zeit in Anspruch nehmen.

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Dass der Große Preis von San Marino an diesem Wochenende zu früh kommt für den Neuseeländer, war klar. Am Donnerstag gab das Team Boe Motorsports bekannt, dass Buchanan in Misano durch Marcos Uriarte ersetzt wird.

Marcos Uriarte: 2026 vier Renneinsätze für Intact GP

Uriarte wird auf dem Misano World Circuit Marco Simoncelli nicht sein erstes Moto3-Rennwochenende in diesem Jahr bestreiten. Der 21-jährige Spanier sprang in Austin, Brünn, Assen und auf dem Sachsenring bereits im deutschen Team Intact GP für David Munoz bzw. David Almansa ein. Bei seinen vier Auftritten fuhr er zweimal in die Punkteränge (Austin und Brünn).

In Sachen Motorrad muss sich Uriarte nicht umstellen. Sowohl Intact GP als auch Boe Motorsports setzen in der Moto3-WM auf KTM.

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Marcos Uriarte bestritt 2026 bereits vier Rennwochenenden für Intact GP
Marcos Uriarte bestritt 2026 bereits vier Rennwochenenden für Intact GP
Foto: Gold & Goose
Marcos Uriarte bestritt 2026 bereits vier Rennwochenenden für Intact GP
© Gold & Goose

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