Kawasaki: Neues Modell mit Kompressor-Vierzylinder angekündigt
Wie üblich kündigt Kawaaski ein neues Modell mit einem Videoschnippsel an. Wichtiger ist in diesem Fall der Ton: Man hört zum Schluss deutlich das charakteristische Zwitschern eines Kompressors.
Man braucht nun keine prophetischen Gaben, um
Seit 2021 bot Kawasaki das Sportmotorrad Ninja H2 nicht mehr an, weil auf jenes Jahr strengere Abgasnormen in Kraft traten, welche dieses Modell nicht erfüllte. Nicht zu verwechseln mit der Ninja H2R, deren Motor 300 PS leistet, die aber nie eine Strassenzulassung hatte und die auf vielen Rennstrecken nicht fahren darf, weil sie viel zu laut ist.
Hingegen weiterhin im Angebot hat Kawasaki zwei strassenlegale Modelle mit dem aufgeladenen 1000er Vierzylinder, den unverkleideten Roadster Z H2 und den Sporttourer Ninja H2 SX. Deren Motor ist identisch und leistet in beiden Modellen 200 PS bei 11.000/min.
Die Ninja H2 hatte damals 231 PS bei 11.500/min. Ob sich unter Einhaltung von Euro 5+ für eine Neuauflage eines sportlichen Motorrads aus dem Kompressor-1000er mehr als 200 PS rausholen lassen, oder ob Kawasaki den bestehenden Motor unverändert in ein sportliches Motorrad mit Verkleidung einbaut, wird sich weisen. Als mögliche Weltpremiere bietet sich die Motorradmesse Mailand Anfangs November an.
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