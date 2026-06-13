Lewis Hamilton beim 20. Barcelona-Wochenende: «So wenig Grip wie noch nie»

Während Ferrari-Star Charles Leclerc das erste Training auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya auf dem dritten Platz der Zeitenliste beenden konnte, musste Lewis Hamilton das Geschehen auf der Strecke als Beobachter mitverfolgen. Denn in seinem GP-Renner aus Maranello sass Ferrari-Junior Dino Beganovic. Pünktlich zum zweiten Training übernahm dann der siebenfache Champion das Steuer.

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Und Hamilton tat sich schwer, in den heissen Bedingungen eine gute Rundenzeit hinzubekommen. Leclerc schaffte den viertschnellsten Umlauf des Tages, Hamilton blieb bei seinem schnellsten Versuch mehr als acht Zehntel langsamer als der Monegasse und kam nicht über den neunten Platz hinaus. Der Brite war entsprechend wortkarg, als er sich hinterher den Fragen der Journalisten stellte.

«Ich fuhr nur eine Session und es war offensichtlich sehr heiss, das war unglaublich schwierig», hielt der 41-Jährige fest. «Ich hatte so wenig Grip wie noch nie. Die Reifen haben nur für eine Runde gehalten, das war eine grosse Herausforderung», schilderte der Rekord-GP-Sieger seine Probleme.

Und das war nicht die einzige Sorge des 105-fachen GP-Siegers. «Ich hatte ein Problem mit dem Frontflügel, was die Arbeit noch komplizierter gestaltet hat», klagte er. «Speziell die Vorbereitung der Reifen wurde dadurch schwieriger, und dass ich das erste Training verpasst habe, war natürlich auch keine Hilfe, ich lag dadurch etwas im Hintertreffen. Es gibt also noch einiges für uns zu tun, aber wir konnten wichtige Daten sammeln und fokussieren uns nun darauf, die richtigen Veränderungen vorzunehmen, damit wir uns verbessern können.»

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