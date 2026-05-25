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Schwerer Unfall im ersten freien Training sorgt für vorzeitiges Ende

Die Tourist Trophy auf der Isle of Man gilt weithin als das gefährlichste Straßenrennen der Welt. Bereits am ersten Trainingstag wurde die Veranstaltung ihrem Ruf gerecht.

Helmut Ohner

Von

Road-Racing

Das freie Training der Klassen Superbike/Superstock musste gestoppt werden
Das freie Training der Klassen Superbike/Superstock musste gestoppt werden
Foto: iomttraces.com
Das freie Training der Klassen Superbike/Superstock musste gestoppt werden
© iomttraces.com

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So gut waren die äußeren Bedingungen für die Tourist Trophy auf der Isle of Man schon lange nicht. Sonnenschein und angenehme Temperaturen sorgten für gute Stimmung unter den Rennfahrern, die gegen Mittag für ein ungezeitetes Training erstmals auf die Strecke durften, um sich mit den Streckenverhältnissen anzufreunden.

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Den Auftakt bildeten die Newcomer, gefolgt von den Klassen Supersport und Sportbike. Im Anschluss nahmen die Teams der Seitenwagen das Training auf. Die Piloten der Superbike- bzw. Superstock-Maschinen bildeten den Abschluss. Michael Dunlop ließ es sich auf seiner Honda Fireblade nicht nehmen, vor allen anderen zu starten. Nach einer Runde wechselte er auf die Superstock-BMW, weil er offensichtlich mit dem Fahrverhalten seines Superbikes nicht zufrieden war.

Doch bereits am ersten Tag der Veranstaltung kam es im Bereich Parliament Square in Ramsey zu einem Zwischenfall, der die Rennleitung zum Abbruch veranlasste. Nähere Informationen, wer an dem Unfall beteiligt war, lagen zunächst nicht vor. Der Veranstalter bestätigte lediglich, dass die Rennleitung einen Vorfall bearbeitet und die Polizei teilte mit, dass die Rettungskräfte im Einsatz seien und sich um den Vorfall kümmern.

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Nach dem ursprünglichen Zeitplan hätte um 15.15 Uhr MESZ das erste gezeitete Training mit den Klassen Supersport und Sportbike beginnen sollen. Um 17 Uhr MESZ entschied sich die Rennleitung, sämtliche Aktivitäten auf der Rennstrecke zu beenden, weil die Aufarbeitung des Vorfalls noch immer andauerte.

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