TT 2026: Mehrere Zuschauer von Unfall in Mitleidenschaft gezogen

Das freie Training der Superbike- und Superstockpiloten war in vollem Gange und die Road-Racing-Asse wie Michael Dunlop oder John McGuinness hatten bereits ihre zweite Runde auf dem berühmt berüchtigten Snaefell Mountain Course absolviert, als die Streckenposten die rote Flagge schwenkten, um darauf hinzuweisen, dass die Session gestoppt war.

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Rasch verbreitete sich die Nachricht, dass es im Bereich in Ramsey zu einem schweren Zwischenfall gekommen war. Lange war nicht klar, ob das für den Nachmittag angesetzte erste Qualifying durchgeführt werden kann. Erst nach Stunden teilte der Veranstalter mit, dass ein Vorfall bearbeitet wird und die Polizei ließ wissen, dass die Rettungskräfte noch immer im Einsatz sind.

Um 17.30 Uhr Ortszeit wurde von der Organisation in einem Statement der volle Umfang des Unfalls mitgeteilt: «Um 13.50 Uhr wurde aufgrund eines Vorfalls während des ersten freien Trainings der Isle-of-Man-TT-Rennen die rote Flagge geschwenkt. Das Training wurde sofort abgebrochen und alle Rennaktivitäten rund um den Kurs ausgesetzt, damit die Notfallmaßnahmen für schwere Unfälle eingeleitet werden konnten.»

Acht Zuschauer und ein Fahrer zur Behandlung ins Spital gebracht

«Der Vorfall ereignete sich am Ausgang des Parliament Square in Ramsey und betraf einen Teilnehmer sowie mehrere Zuschauer. Der Teilnehmer wurde ins Nobles Hospital gebracht und ist laut aktuellen Berichten bei Bewusstsein und ansprechbar. Er erlitt Beinverletzungen und wird weiterhin behandelt.»

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«Acht Zuschauer wurden als behandlungsbedürftig identifiziert. Alle waren bei Bewusstsein und wurden zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Nobles Hospital gebracht. Um sicherzustellen, dass der Vorfall so effektiv wie möglich bewältigt werden kann, wurde beschlossen, alle weiteren Rennaktivitäten für den Rest des Tages auszusetzen.»

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«Gemäß den Standardverfahren der Veranstaltung läuft derzeit ein Untersuchungsprozess, an dem Renn-, medizinisches und Sicherheitspersonal beteiligt ist. Die Organisation möchte sich bei den Streckenposten, den medizinischen Teams, den Rettungsdiensten, Manx Care und allen Mitarbeitern bedanken, die bei der Bewältigung des Vorfalls geholfen haben, und unsere Gedanken sind weiterhin bei den Betroffenen.»