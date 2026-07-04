Kimi Antonelli nach Sprint-Sieg: Viel Unbehagen wegen Hamilton im Ferrari

Erster Sprint-Volltreffer für den italienischen Mercedes-Teenager Kimi Antonelli. Der 19-Jährige aus Bologna gewinnt das kurze Rennen im Rahmen des britischen GP-Wochenendes in überragender Manier und krallt sich damit acht WM-Punkte. Kimi hat damit in Silverstone erstmals überhaupt in seiner Formel-1-Karriere einen Sprint gewonnen, als jüngster GP-Fahrer.

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Der fünffache GP-Sieger stuft seine Leistung nach 17 Runden so ein: «Die ersten zehn Runden mit Lewis haben irre Spass gemacht. Ich wusste, dass meine Chance kommen würde, wenn ich nahe genug bleibe.»

«Einmal glaubte ich schon, Lewis geschnappt zu haben, aber dann brauchte er seinen Boost, um sich in Kurve 4 erfolgreich zu verteidigen, nachdem er leicht neben der Ideallinie gewesen war, ich musste einen neuen Anlauf nehmen.»

«Ich sagte mir selber: okay, geduldig bleiben. Dann gab ich zu Stowe hin alles, und dort hat es dann geklappt. Als ich in Führung lag, wollte ich einfach meinen Rhythmus finden und den Sieg nach Hause fahren. Das ist mir gelungen, ich bin sehr zufrieden.»

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«Das ganze Team hat prima Arbeit geleistet, aber wird sind auf der Hut: Lewis und Ferrari sind da, McLaren und Red Bull Racing ebenfalls, wir müssen weiter auf sehr hohem Niveau fahren, wenn wir unsere Führung verteidigen wollen.»

«Ich bin volle Kanne gefahren. Schon beim Start dachte ich, eine Chance gegen Lewis zu haben, aber ich hatte etwas zu wenig Schwung. Zum Glück hat das später geklappt.»

«Für die GP-Quali muss ich am Wagen kaum etwas ändern, das Auto fühlte sich im Sprint gut an. Auch der Reifenverschleiss ist okay. Im Abschlusstraining will ich einfach versuchen, mehr aus mir selber zu holen.»

So lief der Sprint

Lewis Hamilton (Ferrari) kam vor 180.000 Fans vom besten Startplatz gut weg, Kimi Antonelli hielt dagegen, zog aber den Kürzeren. Verstappen fiel beim Start um drei Ränge zurück. Piastri kaufte sich weiter hinten Russell.

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Norris schnappte sich dann Antonelli, doch der WM-Leader aus Italien schlug auf der Hangar-Geraden zurück. Russell schnappte sich innerhalb von zwei Kurven beide McLaren. Da hielt es niemanden mehr auf den Sitzen.

Stand in Runde 1: Hamilton, Antonelli, Russell, Norris, Piastri, Verstappen, Leclerc und Gasly auf den punkteberechtigten ersten acht Rängen.

Die Schwierigkeiten mit dem Energie-Management führten zu zahlreichen Angriffen, teils erfolgreich, teils nicht, je nachdem, er wer gerade mehr elektrischen Saft hatte als sein Gegner. Norris ging so wieder an Russell vorbei. Vorne zogen Hamilton und Antonelli davon.

Verstappen kurz vorbei an Norris, nachdem er sich Piastri gekauft hatte, dann auch vorbei an Russell, der auf einmal wieder zurück fiel. So ging das hin und her, die Fans bekamen Viel zu sehen.

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Stand in Runde 4: Hamilton knapp vor Antonelli, dann Norris und Verstappen. Weiter hinten ein atemberaubendes Duell zwischen Piastri und Leclerc um P6.

Es wurde aggressiv gefahren, aber immer mit einer Sicherheitsmarge: Keiner will sein Auto kurz vor der GP-Quali in die Botanik werfen.

Antonelli hielt sich in der Nähe von Leader Hamilton, der 19-jährige Italiener studiert in Ruhe, wo der Ferrari Schwächen zeigt in Sachen Energie-Management.

Der Eindruck: Hamilton fuhr nur so schnell, wie er musste, um vorne zu bleiben, im Ungewissen darüber, was Antonelli wirklich kann.

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Aber Kimis Mercedes wirkte schneller. In Runde 7 ein erster Angriff des Bolognesers, Hamilton war gewarnt. Dann Antonelli nochmals sehr nahe, dieses Mal in Stowe. Aber noch klappte das nicht.

In Runde 8 nun Antonelli richtig im Nacken von Lewis, und der siebenfache Weltmeister machte seinen Ferrari gaaaanz breit.

Doch Hamilton hatte zum Verteidigen zu viel Energie verbraucht, Antonelli ging vorbei in Führung! Die neue Aufgabe für Lewis: im Bereich von einer Sekunde Abstand bleiben, um später eine Chance gegen Kimi zu haben.

Norris hatte Verstappen hinter sich gelassen, der hatte nun den heissen Atem von Russell im Nacken. In Runde 9 zog der Österreich-GP-Sieger am Niederländer vorbei, dank mehr Elektro-Power.

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Stand in Runde 10: Antonelli, Hamilton, Norris, Russell, Verstappen, Leclerc, Piastri und Lawson.

Kurz darauf verlor Verstappen auch gegen Leclerc eine Position, Max nur noch Sechster.

Damit erster Sprint-Sieg überhaupt für WM-Leader Antonelli (der damit zum jüngsten F1-Sprint-Sieger wird), vor den beiden britischen Weltmeistern Hamilton und Norris.

Platz 4 für Russell, gefolgt von Leclerc, Piastri und Lawson auf Platz 8. Doch hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen: Der Neuseeländer Lawson muss nach dem Sprint zu den Rennkommissaren, um seine, nennen wir es mal robuste Verteidigung gegen Isack Hadjar zu rechtfertigen.

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