Live-Ticker Silverstone: Kimi Antonelli feiert seinen ersten Sprint-Sieg!

Mit dem hauchdünnen Vorsprung von elf Tausendstelsekunden hatte sich Lewis Hamilton auf dem Silverstone Circuit die Pole-Position gesichert. Der Ferrari-Pilot, der auf dem britischen Traditionskurs mehr GP-Siege als jeder andere Formel-1-Fahrer erobert hat, teilte sich die erste Startreihe mit seinem Mercedes-Nachfolger Kimi Antonelli.

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Der 19-jährige WM-Leader liess sich davon aber nicht beirren. Er kämpfte sich im Mini-Rennen an Hamilton heran und überholte den roten Renner aus Maranello. Danach kontrollierte er das Rennen von der Spitze, bis er ins Ziel kam. Es war sein erster Sprint-Sieg. Wie er das anstellte, kann hier im SPEEDWEEK.com-Ticker nachgelesen werden.



