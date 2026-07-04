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Lewis Hamilton zu Antonelli-Überholmanöver: «Ich wusste, dass er kommt»

Lewis Hamilton nahm den Sprint in Silverstone von der Pole in Angriff, musste sich aber mit Platz 2 hinter Kimi Antonelli begnügen. Er wusste, dass der Angriff des Mercedes-Piloten unvermeidlich war.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Lewis Hamilton lag im Sprint zunächst vor Kimi Antonelli
Lewis Hamilton lag im Sprint zunächst vor Kimi Antonelli
Foto: Bearne / XPB Images
Lewis Hamilton lag im Sprint zunächst vor Kimi Antonelli
© Bearne / XPB Images

Im Artikel erwähnt

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Spa: FP1

FIA Formula One World Championship

17.07.2026 - 13:15

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Die zahlreichen britischen Formel-1-Fans die sich am Samstagmorgen schon früh am Silverstone Circuit eingefunden hatten, freuten sich über die gute Ausgangslage von Lokalmatador Lewis Hamilton. Der Ferrari-Star hatte sich tags zuvor im Sprint-Qualifying die Pole gesichert – mit einem hauchdünnen Vorsprung vor WM-Leader Kimi Antonelli im Mercedes.

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Der siebenfache Weltmeister erklärte bereits nach dem Triumph im Sprint-Qualifying, dass er nicht mit dem ersten Startplatz gerechnet hatte. Und er betonte auch gleich, dass er viel Gegenwind von der Mercedes-Konkurrenz erwartete. Hamilton behielt damit recht, denn kaum war das Mini-Rennen losgegangen, stand er unter Druck.

Antonelli holte schnell auf und nach wenigen Runden kam er vorbei, danach kontrollierte der Teenager das Rennen von der Spitze und sicherte sich nach 17 Runden den ersten Sprint-Sieg seiner GP-Karriere. Hamilton musste sich mit dem zweiten Platz und dem rauschenden Jubel begnügen, der ihm bei jedem Auftritt im Rahmen des Heimspiels entgegenschlägt.

Im Artikel erwähnt

«Das war ein hartes Rennen, es war wirklich knifflig, den Mercedes im Griff zu haben. Ich habe gestern schon gesagt, dass es so werden wird, und heute kam auch noch der starke Wind hinzu, der einem auf der Gegengeraden entgegen blies. Ich habe so viel Gas gegeben, wie nur ging, ich gab absolut alles, aber er kam vorbei», schilderte der 106-fache GP-Sieger.

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«Vor uns liegt noch einige Arbeit, um die Lücke zu den Spitzenreitern zu schliessen», mahnte der Ferrari-Superstar, und erklärte: «Ich habe meine ganze Energie in der Passage bis zur sechsten Kurve gebraucht, denn da waren sie besonders schnell. Dafür fehlte mir dann in der 15. Kurve die Power. Und genau da hat er massiv aufgeholt.»

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«Er hat in meinem Windschatten aufgeholt und als er im Fenster war, um den Überholmodus zu aktivieren, konnte ich ihn nicht mehr aufhalten. Als mein Vorsprung auf unter eine Sekunde schrumpfte, wusste ich, dass er angreift». ergänzte der siebenfache Champion.

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