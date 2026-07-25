Ungarn-GP: Kommen seltsamer Asphalt und Wind den F1-Fahrern in die Quere?

Wird der Ungarn-GP etwa vom Winde verweht? Oder durch «seltsamen» Asphalt zu einer Fahrt über eine Buckelpiste? Der Trainingstag am Freitag stellte die Formel-1-Piloten auf dem Hungaroring vor große Herausforderungen. McLaren tat sich am Freitag schwer, hatte nur im FP2 Lando Norris in den Top-3.

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Nach dem zweiten freien Training sagte dessen Teamkollege Oscar Piastri über seine Ausfahrt auf dem Hungaroring: «Es war echt hart.» Für Piastri waren die 60 Minuten im FP2 (kurz von einer roten Flagge durch Franco Colapintos Crash unterbrochen) die einzigen Trainingsminuten des Freitags. Im FP1 hatte Rookie Leonardo Fornaroli seinen Boliden für eine verpflichtende Session für junge Fahrer übernommen.

«Für alle sehr, sehr anspruchsvoll»

Piastri: «Ich habe natürlich alle Kommentare aus dem ersten freien Training gehört, aber es selbst zu erleben, war eine ganz andere Erfahrung. Ich glaube, es war da draußen für alle sehr, sehr anspruchsvoll. Es waren viele Variablen, die reinspielen. Es ist sehr windig. Das Auto ist von Natur aus schon ziemlich am Limit, und wenn dann noch Wind dazukommt, wird es sehr schwierig.» Auch Lewis Hamilton hatte der Wind zu schaffen gemacht.

Dazu kommt ein Problem mit dem Asphalt. Piastri: «Die Streckenoberfläche ist an einigen Stellen ziemlich seltsam, nämlich an den neuen Abschnitten, wo sie abgenutzt war und man einige Asphaltstreifen hinzugefügt hat. Das ist ziemlich uneinheitlich. All diese Dinge machen es ziemlich schwierig.» Vor dem Rennen hatte der Streckenbetreiber den Asphalt in zwei Kurven erneuert, weil er arg abgenutzt war. Doch der neue Belag sorgt für mindestens genauso viel Unmut bei den Fahrern wie es ein alter Asphalt wohl getan hätte. Ob die beiden Unfälle in den Trainings von Stroll und Colapinto auch (zumindest teilweise) mit den Bedingungen zu tun haben – nicht ganz klar. Vertreter vom Weltverband FIA hatten am Freitagabend die Strecke inspiziert.

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Ändern sich die Bedingungen?

Piastri ist aber immerhin durch einen Blick auf den Wetterbericht positiv gestimmt: «Ich glaube, der Wind soll sich am Samstag komplett ändern, und die Bedingungen werden sich wahrscheinlich auch ändern. Also warten wir es ab.» In der Tag war es am Freitag für Ungarn zum GP-Zeitpunkt ungewöhnlich kühl und windig.

McLaren hat in Ungarn einen neuen Unterboden dabei. Den hatte am Freitag allerdings nur Lando Norris am Auto. Am Samstag im FP3 bekommt auch Piastri die neuen Teile. Piastri: «Es fühlt sich so an, als gäbe es etwa drei Sekunden zu holen, wenn ich es auf den Punkt bringen könnte, aber das ist natürlich nicht der Fall. Morgen werde ich die neuen Teile fahren. Hoffentlich verbessert das die Situation ein wenig, aber ich glaube nicht, dass das die Welt verändern wird.»

Und die Konkurrenz? Piastri: «Ich finde, die Ferraris sahen sehr schnell aus.» Sie waren in beiden Sessions mit beiden Autos in den Top-3 und jeweils das schnellste Auto. «Lando sah auch ziemlich gut aus. Es ist schwer einzuschätzen. Ich habe das Gefühl, wenn man im Moment eine gute, relativ saubere Runde hinbekommt, ist man irgendwo ganz vorne mit dabei.»