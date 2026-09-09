Nico Hülkenberg vor Spanien-GP: Was Audi auf dem neuen Madring machen muss

Der Madring, eine 22 Kurven lang Herausforderung, die erste neue Grand Prix-Bahn seit die Formel 1 im Jahre 2023 ins Spieler-Paradies Las Vegas zurückgekehrt ist.

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Auch Madrid ist für die Königsklasse eine Rückkehr, denn von Ende der 60er bis Anfang der 80er Jahre wurde auf der Rennstrecke von Jarama gefahren, 30 Kilometer nördlich des Stadtzentrums von Madrid.

Nun aber gastiert der Formel-1-Zirkus auf dem Messegelände IFEMA, und der neue Kurs hat es in sich, wie auch Audi-Werkspilot Nico Hülkenberg weiss. Der Emmericher sagt vor seinem 263. Grand Prix: «Es ist immer aufregend, auf einer brandneuen Strecke zu fahren. Niemand weiss so richtig, was einen erwartet, bis die Autos auf die Strecke gehen, also ist es eines dieser Wochenenden, an welchen man sehr schnell anpassen muss. Insgesamt haben wir uns in den letzten Rennen in die richtige Richtung bewegt, und wenn wir die Dinge früh in den Griff bekommen, können wir uns in eine gute Position bringen, um den europäischen Teil der Saison positiv abzuschliessen.»

Sein brasilianischer Stallgefährte Gabriel Bortoleto ergänzt: «Ich habe mich im Simulator auf den Madring vorbereitet und bin jetzt gespannt, es in echt zu erleben. Eine neue Strecke ist immer reizvoll, denn alle starten von einer ähnlichen Position aus und wir werden im Laufe des Wochenendes ständig Neues dazulernen.»

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Audi-Sportchef Allan McNish meint: «Madrid wird für alle Teams eine Herausforderung, da ist dieses zusätzliche Element des Unbekannten, wenn wir zum ersten Mal auf eine Strecke kommen. Das bedeutet, dass wir in jeder Trainingseinheit effektiv sein und uns vor dem Qualifying und dem Rennen so gut wie möglich steigern müssen.»