Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Nico Hülkenberg vor Spanien-GP: Was Audi auf dem neuen Madring machen muss

Der Madring ist die erste neue Formel-1-Rennstrecke seit Las Vegas 2023. Der deutsche GP-Routinier und Audi-Werksfahrer Nico Hülkenberg (39) sagt, was auf ihn und seine Kollegen zukommt.

Formel 1

Audi-Werksfahrer Nico Hülkenberg
Audi-Werksfahrer Nico Hülkenberg
Foto: Audi
Audi-Werksfahrer Nico Hülkenberg
© Audi

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Der Madring, eine 22 Kurven lang Herausforderung, die erste neue Grand Prix-Bahn seit die Formel 1 im Jahre 2023 ins Spieler-Paradies Las Vegas zurückgekehrt ist.

Werbung

Werbung

Auch Madrid ist für die Königsklasse eine Rückkehr, denn von Ende der 60er bis Anfang der 80er Jahre wurde auf der Rennstrecke von Jarama gefahren, 30 Kilometer nördlich des Stadtzentrums von Madrid.

Nun aber gastiert der Formel-1-Zirkus auf dem Messegelände IFEMA, und der neue Kurs hat es in sich, wie auch Audi-Werkspilot Nico Hülkenberg weiss. Der Emmericher sagt vor seinem 263. Grand Prix: «Es ist immer aufregend, auf einer brandneuen Strecke zu fahren. Niemand weiss so richtig, was einen erwartet, bis die Autos auf die Strecke gehen, also ist es eines dieser Wochenenden, an welchen man sehr schnell anpassen muss. Insgesamt haben wir uns in den letzten Rennen in die richtige Richtung bewegt, und wenn wir die Dinge früh in den Griff bekommen, können wir uns in eine gute Position bringen, um den europäischen Teil der Saison positiv abzuschliessen.»

Im Artikel erwähnt

Sein brasilianischer Stallgefährte Gabriel Bortoleto ergänzt: «Ich habe mich im Simulator auf den Madring vorbereitet und bin jetzt gespannt, es in echt zu erleben. Eine neue Strecke ist immer reizvoll, denn alle starten von einer ähnlichen Position aus und wir werden im Laufe des Wochenendes ständig Neues dazulernen.»

Werbung

Werbung

Audi-Sportchef Allan McNish meint: «Madrid wird für alle Teams eine Herausforderung, da ist dieses zusätzliche Element des Unbekannten, wenn wir zum ersten Mal auf eine Strecke kommen. Das bedeutet, dass wir in jeder Trainingseinheit effektiv sein und uns vor dem Qualifying und dem Rennen so gut wie möglich steigern müssen.»

TV-Programm

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Konstrukteure

2026202520242023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

267

2

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

201

3

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

191

4

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

171

5

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

155

6

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

127

7

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

116

8

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

71

9

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

51

10

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

41

Events

Alle Formel 1 Events
  • Vergangen

    Dutch Grand Prix

    Circuit Zandvoort, Niederlande
    21.–23.08.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Italian Grand Prix

    Autodromo Nazionale Monza, Italien
    04.–06.09.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Spanish Grand Prix

    Circuito de MADRING, Spanien
    11.–13.09.2026
    Zum Event

  • Azerbaijan Grand Prix

    Baku City Circuit, Azerbaijan
    24.–26.09.2026
    Zum Event

  • Bahrain Grand Prix

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    02.–04.10.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Dutch Grand Prix

    Circuit Zandvoort, Niederlande
    21.–23.08.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Italian Grand Prix

    Autodromo Nazionale Monza, Italien
    04.–06.09.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    Spanish Grand Prix

    Circuito de MADRING, Spanien
    11.–13.09.2026
    Zum Event

  4. Azerbaijan Grand Prix

    Baku City Circuit, Azerbaijan
    24.–26.09.2026
    Zum Event

  5. Bahrain Grand Prix

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    02.–04.10.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM