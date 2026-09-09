Spanien-GP auf dem Madring: So wird das Wetter in Madrid, was das TV zeigt
Erstmals seit 1981 wird der Grosse Preis von Spanien wieder in Madrid ausgetragen. Wir sagen, was das Wetter bringt und was unsere Kollegen vom Fernsehen alles auf Lager haben.
Die Königsklasse ist zurück in Madrid. Aber der Formel-1-GP von Spanien findet nicht mehr auf dem Rundkurs von Jarama statt, 30 km nördlich vom Stadtzentrum, sondern auf dem Messegelände IFEMA.
Nach 37 Grad Anfang Woche hat sich die Hitze ein wenig verzogen, aber heiss wird es dennoch – 30 Grad am Freitag, 31 am Samstag, 32 am Sonntag. Regen ist keiner in Sicht.
Wir halten Sie am 12. September im Abschlusstraining mit unserem beliebten Live-Ticker auf dem Laufenden und am 13. September tickern wir vom Grand Prix. Hier unten auch die wichtigsten Sendetermine unserer TV-Kollegen.
Grosser Preis von Spanien im TV
Freitag, 11. September
13.00 Sky Sport F1 – Warm Up - Das Motorsport Spezial
13.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung 1. Freies Training
13.20 ORF 1 – Beginn Berichterstattung 1. Freies Training
13.30 1. Freies Training
15.40 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs
16.45 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung 2. Training
16.50 ORF 1 – Beginn Berichterstattung 2. Training
17.00 2. Freies Training
20.15 Sky Sport F1 – Wiederholung 1. Freies Training
22.30 Sky Sport F1 – Wiederholung 2. Freies Training
Samstag, 12. September
10.00 Sky Sport F1 – Discover Kimi: Freundschaft & Loyalität
10.30 Sky Sport F1 – Iconic Onboards: Max Verstappen
12.00 Sky Sport F1 – Top 20: Boxenstopp-Chaos
12.15 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung 3. Training
12.20 ORF 1 – Beginn Berichterstattung 3. Training
12.30 3. Freies Training
15.15 Sky Sport F1 – Chasing the Dream: 5. Episode
15.30 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying
15.30 RTL – Beginn Berichterstattung Qualifying
15.40 ORF 1 – F1 News
15.55 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Qualifying
15.55 SRF zwei – Qualifying
16.00 Qualifying (bei uns im Live-Ticker)
17.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying
19.45 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying
22.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying
Sonntag, 13. September
10.45 Sky Sport F1 – Qualifying kompakt
13.00 Sky Sport F1 – Fahrerparade
13.30 Sky Sport F1 – Vorberichte zum Rennen
13.35 ORF 1 – F1 News
14.00 RTL – Beginn Berichterstattung Rennen
14.20 SRF info – Beginn Berichterstattung Rennen
14.25 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Rennen
14.55 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Rennen
15.00 Grosser Preis von Spanien (bei uns im Live-Ticker)
16.45 Sky Sport F1 – Analysen & Interviews
17.00 ORF 1 – Analyse
17.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen
18.00 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook
19.15 Sky Sport F1 – Wiederholung Rennen
22.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Rennen
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