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Spanien-GP auf dem Madring: So wird das Wetter in Madrid, was das TV zeigt

Erstmals seit 1981 wird der Grosse Preis von Spanien wieder in Madrid ausgetragen. Wir sagen, was das Wetter bringt und was unsere Kollegen vom Fernsehen alles auf Lager haben.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Auf dem neuen Madring
Auf dem neuen Madring
Foto: Madring
Auf dem neuen Madring
© Madring

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Die Königsklasse ist zurück in Madrid. Aber der Formel-1-GP von Spanien findet nicht mehr auf dem Rundkurs von Jarama statt, 30 km nördlich vom Stadtzentrum, sondern auf dem Messegelände IFEMA.

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Nach 37 Grad Anfang Woche hat sich die Hitze ein wenig verzogen, aber heiss wird es dennoch – 30 Grad am Freitag, 31 am Samstag, 32 am Sonntag. Regen ist keiner in Sicht.

Wir halten Sie am 12. September im Abschlusstraining mit unserem beliebten Live-Ticker auf dem Laufenden und am 13. September tickern wir vom Grand Prix. Hier unten auch die wichtigsten Sendetermine unserer TV-Kollegen.

  • Grosser Preis von Spanien im TV

  • Freitag, 11. September

  • 13.00 Sky Sport F1 – Warm Up - Das Motorsport Spezial

  • 13.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung 1. Freies Training

  • 13.20 ORF 1 – Beginn Berichterstattung 1. Freies Training

  • 13.30 1. Freies Training

  • 15.40 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

  • 16.45 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung 2. Training

  • 16.50 ORF 1 – Beginn Berichterstattung 2. Training

  • 17.00 2. Freies Training

  • 20.15 Sky Sport F1 – Wiederholung 1. Freies Training

  • 22.30 Sky Sport F1 – Wiederholung 2. Freies Training

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  • Samstag, 12. September

  • 10.00 Sky Sport F1 – Discover Kimi: Freundschaft & Loyalität

  • 10.30 Sky Sport F1 – Iconic Onboards: Max Verstappen

  • 12.00 Sky Sport F1 – Top 20: Boxenstopp-Chaos

  • 12.15 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung 3. Training

  • 12.20 ORF 1 – Beginn Berichterstattung 3. Training

  • 12.30 3. Freies Training

  • 15.15 Sky Sport F1 – Chasing the Dream: 5. Episode

  • 15.30 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

  • 15.30 RTL – Beginn Berichterstattung Qualifying

  • 15.40 ORF 1 – F1 News

  • 15.55 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

  • 15.55 SRF zwei – Qualifying

  • 16.00 Qualifying (bei uns im Live-Ticker)

  • 17.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

  • 19.45 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

  • 22.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

TV-Programm

  • Sonntag, 13. September

  • 10.45 Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

  • 13.00 Sky Sport F1 – Fahrerparade

  • 13.30 Sky Sport F1 – Vorberichte zum Rennen

  • 13.35 ORF 1 – F1 News

  • 14.00 RTL – Beginn Berichterstattung Rennen

  • 14.20 SRF info – Beginn Berichterstattung Rennen

  • 14.25 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Rennen

  • 14.55 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Rennen

  • 15.00 Grosser Preis von Spanien (bei uns im Live-Ticker)

  • 16.45 Sky Sport F1 – Analysen & Interviews

  • 17.00 ORF 1 – Analyse

  • 17.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen

  • 18.00 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

  • 19.15 Sky Sport F1 – Wiederholung Rennen

  • 22.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Rennen

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