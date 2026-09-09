Spanien-GP auf dem Madring: So wird das Wetter in Madrid, was das TV zeigt

Die Königsklasse ist zurück in Madrid. Aber der Formel-1-GP von Spanien findet nicht mehr auf dem Rundkurs von Jarama statt, 30 km nördlich vom Stadtzentrum, sondern auf dem Messegelände IFEMA.

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Nach 37 Grad Anfang Woche hat sich die Hitze ein wenig verzogen, aber heiss wird es dennoch – 30 Grad am Freitag, 31 am Samstag, 32 am Sonntag. Regen ist keiner in Sicht.

Wir halten Sie am 12. September im Abschlusstraining mit unserem beliebten Live-Ticker auf dem Laufenden und am 13. September tickern wir vom Grand Prix. Hier unten auch die wichtigsten Sendetermine unserer TV-Kollegen.

Grosser Preis von Spanien im TV

Freitag, 11. September

13.00 Sky Sport F1 – Warm Up - Das Motorsport Spezial

13.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung 1. Freies Training

13.20 ORF 1 – Beginn Berichterstattung 1. Freies Training

13.30 1. Freies Training

15.40 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

16.45 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung 2. Training

16.50 ORF 1 – Beginn Berichterstattung 2. Training

17.00 2. Freies Training

20.15 Sky Sport F1 – Wiederholung 1. Freies Training

22.30 Sky Sport F1 – Wiederholung 2. Freies Training

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Samstag, 12. September

10.00 Sky Sport F1 – Discover Kimi: Freundschaft & Loyalität

10.30 Sky Sport F1 – Iconic Onboards: Max Verstappen

12.00 Sky Sport F1 – Top 20: Boxenstopp-Chaos

12.15 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung 3. Training

12.20 ORF 1 – Beginn Berichterstattung 3. Training

12.30 3. Freies Training

15.15 Sky Sport F1 – Chasing the Dream: 5. Episode

15.30 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.30 RTL – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.40 ORF 1 – F1 News

15.55 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.55 SRF zwei – Qualifying

16.00 Qualifying (bei uns im Live-Ticker)

17.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

19.45 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

22.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying