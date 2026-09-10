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Misano: Bagnaia (Ducati) erreicht am Sonntag einen historischen Meilenstein

Pecco Bagnaia freut sich auf seinen Heim-GP an der Adria. Es wird sein letzter MotoGP-Auftritt in Misano mit der Ducati sein. In welcher Rangliste er an diesem Wochenende die Führung übernehmen wird.

Stephan Moosbrugger

Von

MotoGP

Pecco Bagnaia
Pecco Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Pecco Bagnaia
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

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In Aragon erlebte Ducati-Werksfahrer Pecco Bagnaia erneut ein schwieriges Wochenende. Wie schon in Silverstone, konnte er auch in Spanien keine Punkte einfahren. Insbesondere der fehlende Grip am Hinterrad machte dem zweifachen MotoGP-Weltmeister zu schaffen. In der Gesamtwertung hat Bagnaia vor den letzten neun Grands Prix als Achter bereits 113 Punkte Rückstand auf WM-Leader Jorge Martin (Aprilia).

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Bagnaia will die letzten beiden MotoGP-Events hinter sich lassen und an diesem Wochenende wieder ein besseres Gefühl finden mit seiner Desmosedici. Dafür gibt es für ihn wohl kaum eine bessere Strecke als der Misano World Circuit Marco Simoncelli, der nur gut 20 Kilometer von seiner Heimat entfernt ist. Der Italiener kennt den Kurs an der Adria sehr gut – er trainiert dort oft mit seinen Kumpels von der VR46 Academy. Zudem bietet die Strecke viel Grip.

«In Aragon hatten wir zu kämpfen, aber den Kopf in den Sand zu stecken, entspricht nicht meinem Naturell. Deshalb machen wir uns mit dem gesamten Team sofort wieder an die Arbeit – auf einer ganz besonderen Rennstrecke: meiner eigentlichen Heimstrecke, vor all den Ducatisti», blickte Bagnaia voraus. «Wir geben nicht auf und werden weiter alles geben, um wieder eine führende Rolle zu spielen. Ich bin mir sicher, dass mir die Unterstützung und die Leidenschaft der Fans das gewisse Extra geben werden, so wie schon in der Vergangenheit.»

Im Artikel erwähnt

Bagnaia: Der Ducati-Pilot mit den meisten GP-Starts

Seinen letzten GP-Sieg in Misano holte Bagnaia 2022. An diesem Wochenende erreicht der 29-Jährige einen historischen Meilenstein – egal, wie er abschneidet: Am Sonntag wird er mit 142 Starts (von Katar 2019 bis zum Großen Preis von San Marino 2026) der Fahrer mit den meisten Grands Prix in der Geschichte von Ducati Corse in der MotoGP sein. Andrea Dovizioso absolvierte für Ducati 141 Sonntagsrennen, Hector Barbera 108. Zugleich wird es für Pecco Bagnaia der letzte Auftritt in Misano mit der Ducati sein – 2027 wird er auf der 4,226 km langen Piste mit der Aprilia RS-GP unterwegs sein.

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