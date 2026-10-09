Max Verstappen entgeht einer Strafe, Chef Laurent Mekies fordert Respekt
Max Verstappen hat in Singapur die Sprint-Pole No. 11 seiner F1-Karriere errungen, die erste seit Austin 2025. Die Gefahr einer Strafe löste sich in Luft auf. RBR-Teamchef Mekies fordert Respekt.
Max Verstappen hat in Singapur dort weitergemacht, wo er in Malaysia aufgehört hatte – an der Spitze. Der 29-jährige Niederländer hat seine elfte Sprint-Pole in der Königsklasse errungen (die komplette Liste weiter unten), sehr zur Freude seines Teamchefs Laurent Mekies. Es ist die erste Sprint-Pole von Max seit rund einem Jahr (Austin 2025).
Der 49-jährige Franzose stuft die Leistung seines Star-Piloten so ein: «Wir freuen uns sehr, denn im einzigen freien Training sah es überhaupt nicht nach Bestzeit aus. Um ehrlich zu sein, taten wir uns mit beiden Autos sehr schwer. Die Autos lagen auf den Bodenunebenheiten nicht gut, die Fahrzeugbalance liess sehr zu wünschen übrig.»
«Zwischen dem freien Training und der Sprint-Quali konnten Max und seine Ingenieure dann die richtigen Schlüsse ziehen, um im Abschlusstraining fürs kurze Rennen konkurrenzfähiger zu sein. Ich würde nicht sagen, dass er Wagen nun perfekt ist, aber er war schnell genug für die Bestzeit.»
«Wir haben noch immer ein sehr langes Wochenende vor uns, aber es tut allen in der Mannschaft gut, eines ihrer Autos ganz oben zu sehen.»
Zwischendurch gab es in der RBR-Box Aufregung am Wagen von Max Verstappen, genauer vor SQ3, als der leitende Ingenieur Paul Monaghan ziemlich nervös wurde. Mekies bestätigt: «Ja, das gab es Probleme am Wagen, da stimmte etwas mit dem Overtake-Mode nicht, das hat einige Autos die Boxengasse rauf und runter betroffen. Und bei Isack gab es ein anderes Problem, so dass er keinen guten letzten Lauf hatte.»
«Max Verstappen verdient enormen Respekt für diese Pole, denn wir können ja sehen, was das Auto macht. Wenn ich sage, dass der Wagen noch nicht ideal liegt, dann heisst das im Umkehrschluss auch, dass wir noch mehr Potential haben.»
Auf Pole für den Sprint
Silverstone 2021 – Lewis Hamilton (GB), Mercedes
Monza 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes
Interlagos 2021 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
Imola 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
Red Bull Ring 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
Interlagos 2022 – Kevin Magnussen (DK), Haas
Baku 2023 – Charles Leclerc (MC), Ferrari
Spielberg 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
Francorchamps 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
Katar 2023 – Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes
Austin 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
Interlagos 2023 – Lando Norris (GB), McLaren
Shanghai 2024 ¬– Lando Norris (GB), McLaren
Miami 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
Spielberg 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
Austin 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
Interlagos 2024 – Oscar Piastri (AUS), McLaren
Katar 2024 – Lando Norris (GB), McLaren
Shanghai 2025 – Lewis Hamilton (GB), Ferrari
Miami 2025 – Kimi Antonelli (I), Mercedes
Spa 2025 – Oscar Piastri (AUS), McLaren
Austin 2025 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
Interlagos 2025 – Lando Norris (GB), McLaren
Katar 2025 – Oscar Piastri (AUS), McLaren
Shanghai 2026 – George Russell (GB), Mercedes
Miami 2026 – Lando Norris (GB), McLaren
Montreal 2026 – George Russell (GB), Mercedes
Silverstone 2026 – Lewis Hamilton (GB), Ferrari
Zandvoort 2026 – George Russell (GB), Mercedes
Singapur 2026 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
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