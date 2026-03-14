Max Verstappen nach Shanghai-Sprint: «Mir fehlen ehrlich gesagt die Worte»

Welche Schreckens-Szenarien wir über die neue Formel 1 alle gehört hatten. Stattdessen haben wir in Australien einen unterhaltsamen Grand Prix erlebt. Wo stehen wir mit diesen neuen Rennwagen?
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Eigentlich hätte sich Max Verstappen im Sprint auf dem Shanghai International Circuit durchaus Hoffnungen auf Punkte machen können. Denn der Red Bull Racing-Star nahm das Mini-Rennen auf dem chinesischen Rundkurs von Startplatz 8 in Angriff – und im Sprint werden die Top-8-Piloten mit WM-Zählern belohnt.
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Doch die Punkteränge rückten bereits auf den ersten Metern in weite Ferne, Verstappen kämpfte mit durchdrehenden Rädern und fiel beim Start weit zurück. Danach musste er sich von Position 14 wieder nach vorne kämpfen. Das war leichter gesagt als getan, denn die mittelharten Reifen an seinem GP-Renner bauten stark ab.
Alles, was schiefgehen konnte, ging auch schief.Max Verstappen
Erst als der vierfache Weltmeister die Safety-Car-Phase nutze, um auf weiche Reifen zu wechseln, ging es dann schneller voran. Allerdings nicht schnell genug, in den wenigen Runden nach dem Restart schaffte er es nur auf den neunten Platz vorzurücken.
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Reifenabbau war nicht das einzige Problem Nach dem Fallen der Zielflagge sprach sein Gesicht Bände, als er vor die TV-Kameras trat. Und der 28-Jährige erklärte auch: «Mir fehlen derzeit ehrlich gesagt die Worte. Alles, was schiefgehen konnte, ging auch schief. Der Start ist natürlich ein Problem, das wir in den Griff bekommen müssen. Aber auch danach war die Fahrzeug-Balance nicht gut.»
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«Wir hatten wohl den grössten Reifenabbau von allen», klagte der 71-fache GP-Sieger. «Das lässt sich nicht kontrollieren. Und hinzu kamen auch anderen Teile, die wir nicht gut vorbereitet haben», fügte der sichtlich enttäuschte Niederländer an.
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