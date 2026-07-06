Donington Park: Am 32. Rennwochenende wird ein neuer Sieger gesucht

Die Superbike-WM wurde 1988 vom US-Amerikaner Steve McLaughlin erfunden, erst später übernahmen die italienischen Brüder Maurizio und Paolo Flammini und ab 2012 die spanische Agentur Dorna das Kommando. Dass das erste Rennen der Serie in Donington Park veranstaltet wurde, mutet bei dieser Konstellation seltsam an. Aber es stimmt: Die englische Piste ist die Geburtsstätte der seriennahen Weltmeisterschaft.

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Schon seit 1931 wird auf dem Donington Park Circuit Rennsport betrieben, er ist die erste permanente Rennstrecke Englands. Der Kurs liegt im Herzen Englands, rund 25 Kilometer südwestlich von Nottingham. In den über 80 Jahren wurde der Traditionskurs mehrfach umgebaut, zuletzt 2010. Der erste Teil des Kurses ist durchgehend schnell und flüssig, mit Steigungen und Gefällen. Die schnellste Kurve ist die Craner Curves, die mit rund 190 km/h durchfahren wird. Sie ist benannt nach dem früheren Motorrad-Rennfahrer und Begründer der Rennstrecke, Fred Craner. In dieser schnellen Linkskurve muss das Bike stabil liegen.

Im Gegensatz dazu steht der anspruchsvolle und technische zweite Teil mit engen Spitzkehren, in denen man so stark bremsen muss wie auf kaum einer anderen Strecke im Kalender. Besonders langsam sind die enge Schikane, der Melbourne Hairpin, die im ersten Gang durchfahren wird, und die Linkskurve Goddards. Sie bieten gute Überholmöglichkeiten und sind die Schlüsselstellen auf der 4023 Meter langen Strecke.

Von 2002 bis 2006 wurde in Brands Hatch und Silverstone gefahren, dafür fanden 1994 gleich zwei Meetings in Donington statt. Im ersten Jahr der Coronapandemie 2020 fiel das Meeting auf der britischen Piste aus, seit 2021 ist die Superbike-WM wieder regelmäßig zu Gast. 2026 findet das Rennwochenende in der Grafschaft Leicestershire vom 10. bis 12. Juli statt.

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Der Blick in die Siegerliste von Donington Park ist erstaunlich. Mit zwölf Siegen dominiert Toprak Razgatlioglu vor Tom Sykes mit neun Erfolgen – beide sind aber keine aktiven Superbike-Piloten mehr, und das gilt bis auf zwei Ausnahmen für alle 27 Sieger! Honda-Testfahrer Jonathan Rea (6 Siege) ist als Gaststarter vorgesehen. Der einzige Stammfahrer ist Álvaro Bautista (Ducati), der 2023 zwei Rennen gewann.

Thema der Woche Europapolitik in der MotoGP: Italien gegen Spanien – Aprilia gegen Ducati Marc Marquez und Pedro Acosta fahren die nächsten Jahre für Ducati, Marco Bezzecchi und Pecco Bagnaia für Aprilia. Die Aufstellung zeigt auch den Wettkampf der Italo-Werke auf strategischer Ebene. Weiterlesen TV-Programm Live Donington Park: FP1 FIM Superbike World Championship 10.07.2026 - 11:15

Man kann davon ausgehen, dass es 2026 einen neuen Sieger geben wird. Favorit ist WM-Leader Nicolò Bulega (Ducati), der alle 21 Rennen in diesem Jahr gewonnen hat. Der Italiener fuhr in Donington bisher fünf zweite Plätze ein.

Alle Superbike-Sieger in Donington Park