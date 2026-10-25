Max Verstappen nach USA-GP: «Konstant Sch….., stellen um auf Handzeichen»

Max Verstappen stöhnte nach dem Grossen Preis der USA: «Unfassbar, wie viel in diesem Rennen nicht funktioniert hat. Von daher ist es eigentlich recht erstaunlich, dass ich am Ende auf dem Siegerpodest stand.»

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Verstappen vertieft: «Alles ziemlich frustrierend, um ehrlich zu sein, einfach kein gutes Rennen für uns. Im Nachhinein ist es natürlich sehr einfach zu sagen, aber aus irgendeinem Grund haben die weicheren Mischungen heute nicht wirklich gut funktioniert.»

«Ich denke auch, dass die Art und Weise, wie wir unsere Reifen in der Reihenfolge genutzt haben, falsch war. Ausserdem denke ich, dass es irgendwann ziemlich klar war, dass die Leute mit den härteren Reifen viel Grip fanden, darauf haben wir wahrscheinlich auch nicht wirklich reagiert.»

«Wahrscheinlich haben wir einfach zu sehr an unserem Glauben aus den letzten beiden Rennen festgehalten, wo die weicheren Mischungen die schnellsten waren, und hier hat das offensichtlich nicht funktioniert.»

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«Dann auch zu viele Probleme mit der Antriebseinheit, was sehr inkonsistentes Verhalten in den Kurven ergab, also jede Runde, jede Kurve ein unterschiedliches Verhalten. So kann man keinen Rhythmus aufbauen. Ich hatte zu allem Übel einen langsamen Boxenstopp. Heute gab es zu viele Dinge, die einfach nicht gut liefen.»

Thema der Woche Thema der Woche: Der neue Zeitplan der MotoGP sorgte für viel Zündstoff 2027 wird die MotoGP auch mit einem neuen Zeitplan in die 850er-Ära starten. Mehr als die Modifikationen sorgte für Wirbel, wie die Beschlüsse zustande kamen. Ein Paradebeispiel für: «Reden hilft». Weiterlesen TV-Programm Live Mexico City: Rennen Re-Live FIA Formula One World Championship 01.11.2026 - 23:15

«Generell sind wir nicht die Schnellsten bei hoher Geschwindigkeit, wir sind nicht die Schnellsten bei niedriger Geschwindigkeit, und ich denke, vielleicht muss man hier entweder sehr schnell bei hohem Tempo sein oder der schnellste bei niedrigem Speed. Wenn du keines von beidem bist, bist du nur ein bisschen durchschnittlich, und ich denke, wir waren in diesem Rennen nur durchschnittlich.»

Was ist am Start passiert? Max verzieht das Gesicht: «Unser Starts sind konstant Sch…... So konnte ich Kimi vorne nicht angreifen, sondern wurde in einen Zweikampf mit Leclerc verwickelt. Charles hat von Kurve 2 auf Kurve 3 beschleunigt, also hat er mich aussen überholt, was ein guter Zug war.»

«Ich dachte mir: ‘Okay, lass uns einfach entspannen. Noch ein langer Weg vor uns.’ Aber dann hatten wir einen guten Kampf von Kurve 12 bis 15, wirklich cool, guter Sport. Ich hatte auch Lewis auf meiner Aussenseite in der ersten Runde in Kurve 6, also hatte ich dort ein bisschen Arbeit zu erledigen. Doch es hat alles geklappt, es macht Spass, wenn man ein bisschen kämpfen kann.»

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Erneut Probleme mit dem Funk. Max weiter: «Das ist schon, ich weiss gar nicht mehr wie oft dieses Jahr. Vielleicht sollten wir anfangen, in Zeichensprache zu kommunizieren! Es wäre wahrscheinlich auch billiger. Es ist eine Katastrophe, echt eine Katastrophe, wirklich frustrierend.»