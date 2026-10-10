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Singapur-Polesetter Max Verstappen: «Unser Formel-1-Auto war bisher stark»

Max Verstappen sicherte sich auch im GP-Qualifying die Pole und damit die beste Chance auf den Formel-1-Sieg am Sonntag. Es wäre der erste GP-Triumph des Red Bull Racing-Stars in Singapur.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Max Verstappen freut sich ganz besonders über seine 50. GP-Pole
Max Verstappen freut sich ganz besonders über seine 50. GP-Pole
Foto: Charniaux / XPB Image
Max Verstappen freut sich ganz besonders über seine 50. GP-Pole
© Charniaux / XPB Image

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Für Max Verstappen verläuft das Singapur-Wochenende bisher ganz nach Wunsch. Der Niederländer aus dem Red Bull Racing Team sicherte sich zunächst die Pole für den ersten Sprint in der Geschichte des Singapur-GP. Diese nutzte er zum Sieg im Mini-Rennen, in dem er vom Ausfall von George Russell profitierte, der auf den ersten Metern vorbeiziehen konnte.

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Verstappen freute sich sichtlich über den Sieg, ärgerte sich aber über den verpatzten Start, den er als fürchterlich bezeichnete. Für den Rennsonntag hat er sich vorgenommen, besser von der Linie wegzukommen. Er sagt mit Blick auf die Anfangsphase des GP: «Nun, man muss das positiv betrachten. Es kann nicht schlechter werden, sondern nur besser. Wir werden sehen, wie es morgen läuft.»

Max Verstappen: «Es war ein ziemlich enges Qualifying»

Und der 29-Jährige lobte: «Unser Formel-1-Auto war bisher stark. Natürlich gibt es immer Dinge, die dir anschaust, und die du besser machen kannst. Aber es war gut genug, um die Pole zu holen. Deshalb bin ich sehr glücklich. Es war ein gutes Qualifying. Es war ziemlich eng, aber am Ende habe ich das erreicht, was ich mir gewünscht habe. Deshalb bin ich auch sehr zufrieden.»

Im Artikel erwähnt

Dass er seine 50. GP-Pole ausgerechnet auf einer Strecke einfahren konnte, auf der er noch keinen GP-Sieg gefeiert hat, erklärt sich der vierfache Weltmeister folgendermassen: «Ich denke, unser Formel-1-Auto funktioniert nun anders als vor der Regelrevolution. Wir sind nun in anderen Bereichen der Kurven schnell. Aber ja, das nehmen wir gerne hin. Für uns ist es auf jeden Fall etwas ganz Besonderes, die Pole hier zu holen.»

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