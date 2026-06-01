Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Max Verstappen vor Heim-GP in Monaco: «Ich brauche einen neuen Rücken»

Der vierfache Formel-1-Champion Max Verstappen lebt in Monaco, daher ist der Traditions-GP für ihn ein Heimrennen. Vor Ausgabe 2026 sagt der 71-fache GP-Sieger: «Ich brauche einen neuen Rücken.»

Formel 1

Max Verstappen
Max Verstappen
Foto: XPB
Max Verstappen
© XPB

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Viele Fahrer werden nie einen Heim-GP erleben, wie etwa Valtteri Bottas aus Finnland. Andere haben gleich fünf Heimeinsätze, wie der vierfache Formel-1-Champion Max Verstappen.

Werbung

Werbung

Der in Belgien (Spa-Francorchamps) geborene Niederländer (Zandvoort) lebt in Monaco, zudem stuft er auch die Rennen von Silverstone (Red Bull Racing) und Spielberg (Red Bull) als Heimeinsätze ein.

2021 und 2023 konnte Max Verstappen in Monaco gewinnen, für Ausgabe 2026 bleibt der 28-Jährige hübsch auf dem Teppich, auch wenn er beim vergangenen Kanada-GP seinen ersten Podestplatz des Jahres einfahren konnte, als Dritter hinter Kimi Antonelli und Lewis Hamilton.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Denn für die Jagd durch den Leitschienen-Kanal von Monaco gilt: Der Fahrer braucht ein Auto, das Bodenunebenheiten gut verdaut, Stichwort Randstein-Hoppelei, und das eine oder andere Mal anlehnen an die Leitplanken kann auch nicht schaden.

Werbung

Werbung

Und genau da haben wir ein Problem, denn Verstappen sagte schon im Rahmen des Kanada-GP über Monte Carlo: «Leider ist das Bewältigen von Unebenheiten und Kerbs nach wie vor eine Schwachstelle unseres Autos. Dies ist schon seit langem eine Achillesferse, und unter dem anderen Reglement – trotz eines komplett neuen Fahrzeugs – hat sich daran wenig geändert.»

«Überall, wo es holprig ist, wird es für uns auf jeden Fall schwierig. Das hängt auch mit der aktuellen Philosophie des Autos zusammen, wie man es bei Federung und Abtrieb abstimmt. In Miami lief es zwar etwas besser, aber dort ist es auch nicht besonders holprig. Dann ist es für uns etwas einfacher, das richtige Set-up zu finden.»

Verstappen mit Galgenhumor: «Monaco wird richtig lustig. Ich glaube, ich brauche einen neuen Rücken!»

Allem Know-how beim Red Bull Racing zum Trotz ist für dieses Problem nie eine Lösung gefunden worden. Max meint: «Wenn wir nur wüssten, woran es liegt. Ich habe zwar bestimmte Ideen, aber an dieser Problematik müssen wir weiter arbeiten.»

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Konstrukteure

2026202520242023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

131

2

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

88

3

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

75

4

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

72

5

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

58

6

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

48

7

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

43

8

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

20

9

Oliver Bearman

MoneyGram Haas F1 Team

18

10

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

16

Events

Alle Formel 1 Events
  • Vergangen

    Miami Grand Prix

    Miami International Autodrome, USA
    01.–03.05.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Canadian Grand Prix

    Circuit Gilles Villeneuve, Kanada
    22.–24.05.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Monaco Grand Prix

    Circuit de Monaco, Monaco
    05.–07.06.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Barcelona-Catalunya Grand Prix

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    12.–14.06.2026
    Zum Event

  • Austrian Grand Prix

    Red Bull Ring, Österreich
    26.–28.06.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Miami Grand Prix

    Miami International Autodrome, USA
    01.–03.05.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Canadian Grand Prix

    Circuit Gilles Villeneuve, Kanada
    22.–24.05.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    Monaco Grand Prix

    Circuit de Monaco, Monaco
    05.–07.06.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    Barcelona-Catalunya Grand Prix

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    12.–14.06.2026
    Zum Event

  5. Austrian Grand Prix

    Red Bull Ring, Österreich
    26.–28.06.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM