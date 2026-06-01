Uriarte nach erstem GP-Sieg: «Es hat Blut, Schweiß und Tränen gekostet!»

Weil Pole-Setter David Almansa (Intact GP) wegen einer Halsentzündung im Moto3-Rennen in Mugello nicht am Start war, rückte Rookie Brian Uriarte in die erste Startreihe nach. Von Position 3 fand der KTM-Ajo-Pilot gut ins Rennen, hielt sich in den vorderen Plätzen auf und übernahm zudem mehrfach die Führung. Nach der Hälfte des Rennens befanden sich noch immer mehr als 20 Fahrer in der Spitzengruppe, bis zur entscheidenden letzten Runde waren es noch 15.

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Uriarte schob sich zu Beginn der letzten Runde mit einem kontrollierten Manöver gegen Eddie O’Shea auf den zweiten Platz, danach schnappte er sich in der Arrabbiata-Schikane den Führenden Adrian Fernandez (Leopard Honda). Er konnte dann einen Vorsprung herausfahren und sich so seinen ersten Grand-Prix-Sieg vor Teamkollege Alvaro Carpe sichern.

«Erster zu werden ist unglaublich. Ich kann es immer noch nicht glauben. Vor allem, weil es beim Großen Preis von Italien passiert ist, der meiner Meinung nach für einen Moto3-Fahrer einer der härtesten im Kalender ist», freute sich der 17-Jährige. «Es hat Blut, Schweiß und Tränen gekostet, um hierher zu kommen, aber wir haben es geschafft. Ich habe nur Worte der Dankbarkeit für mein Team, meine Familie und alle um mich herum.»

Zu seiner letzten Runde meinte Uriarte: «Ich wollte Adrian überholen, weil ich in der letzten Runde keine Schwierigkeiten mit den anderen Fahrern bekommen wollte. Das hat sich ausgezahlt und ich konnte meine eigene Linie fahren. Mein Ziel war es, als Erster in die letzte Kurve zu fahren, ich habe gar nicht bemerkt, dass ich eine kleine Lücke herausgefahren hatte.»

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Mit seinem Sieg in Mugello hat Uriarte nun 67 Punkte auf seinem Konto. In der Gesamtwertung rückte er auf Platz 4 vor. «Jetzt ist es an der Zeit, diesen Moment mit meinen Lieben zu genießen und so weiterzumachen, denn wir sind definitiv auf dem richtigen Weg und müssen uns weiter verbessern.»

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Brian Uriarte gewann 2025 den Red Bull Rookies Cup und die Junior-GP-Kategorie. 2026 stieg er in die Moto3-WM auf. Was ist das Schwierigste an der Umstellung? «Das Level hier ist höher und jeder verbessert sich im Lauf der Saison», erklärte er. «Ich denke, dass ich einen Schritt nach vorne gemacht habe, ich muss aber weiter lernen.»

Mit dem Doppelsieg auf dem Autodromo Internazionale del Mugello war es auch für das Team Red Bull KTM Ajo ein perfekter Rennsonntag. Die Truppe liegt nun mit 160 Punkten auf dem zweiten Platz in der Teamwertung.