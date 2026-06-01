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Toprak über Nicolo Bulega: «Er hat es verdient, in die MotoGP aufzusteigen»

Superbike-Dominator Nicolo Bulega wird 2027 in die MotoGP wechseln und dort im VR46-Team von Valentino Rossi eine Ducati Desmosedici fahren. Was sein einstiger Rivale Toprak Razgatlioglu dazu sagt.

Stephan Moosbrugger

Von

MotoGP

Toprak Razgatlioglu
Toprak Razgatlioglu
Foto: Gold & Goose
Toprak Razgatlioglu
© Gold & Goose

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Obwohl Toprak Razgatlioglu in Mugello nur die Ränge 17 und 16 erzielte und somit keine WM-Punkte holte, war er glücklich. Mit seiner Pramac-Crew hat er am Rennsonntag in der Toskana etwas gefunden, damit er mit seiner Yamaha M1 ein besseres Gefühl hatte. Der Schritt nach vorn ist in einer deutlichen Veränderung bei seinem Motorrad begründet. «Der Schlüssel ist die Motorbremse! Wenn ich das spüre und mit ihrer Hilfe die Bremse nutzen kann, dann ist das das Gefühl, das ich brauche», freute sich der Rookie in der Medienrunde nach dem Grand Prix.

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Zeitgleich zum MotoGP-Wochenende in Mugello gastierte die Superbike-WM im spanischen Aragon. Von dort drang die Meldung durch, dass Dominator Nicolo Bulega, der im MotorLand alle drei Rennen gewinnen konnte, 2027 in die MotoGP wechseln wird – und zwar ins VR46-Racing-Team von Valentino Rossi. Eine offizielle Bestätigung gibt es zwar noch nicht, doch der Deal steht – es fehlt nur noch die Unterschrift.

Somit werden Razgatlioglu und Bulega 2027 wieder gegeneinander antreten – dieses Mal in der MotoGP. Die beiden lieferten sich in der Superbike-WM in den Jahren 2024 und 2025 jeweils einen spannenden Titelkampf – beide Male konnte sich Toprak mit der BMW durchsetzen.

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Nicolo Bulega
Nicolo Bulega
Foto: Gold & Goose
Nicolo Bulega
© Gold & Goose

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Das sagt Toprak zum MotoGP-Aufstieg von Nicolo Bulega

Bulega gewann in Aragon am Sonntag sein 22. Rennen in Folge. Er und seine Ducati waren in diesem Jahr bislang in der seriennahen Weltmeisterschaft unschlagbar. Hat es der Italiener verdient, in die MotoGP aufzusteigen? «Ich finde, dass es Bulega verdient hat, in die MotoGP aufzusteigen, denn er ist ein wirklich schneller Fahrer», meinte Toprak in Richtung seines einstigen Rivalen. «Außerdem fährt er eine Ducati. Ich glaube, er hat eine gute Chance. Und er ist noch jung – er ist 26. Ich finde, sein Fahrstil passt zur MotoGP. Und wenn Ducati ihn hierherholt, glaube ich, dass er gute Ergebnisse erzielen wird. Er ist in der Superbike-WM wirklich stark, er muss in die MotoGP kommen. Mit Ducati ist es besser, denn er ist mit ihnen groß geworden. Das ist meine Meinung.»

Fakt ist, dass Toprak und Bulega, neben den Fahrern, die 2027 aus der Moto2 aufsteigen, im MotoGP-Paddock als Einzige über viel Erfahrung mit den Pirelli-Reifen verfügen. Und mit dem 850er-Motorrad wird Nicolo Bulega bis zum offiziellen MotoGP-Test in Valencia im November schon viele Runden abgespult haben. Somit befinden sich die einstigen Superbike-Rivalen nächstes Jahr in einer guten Ausgangsposition.

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Zeit

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01

Marco Bezzecchi

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Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

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Aprilia Racing

72

23

40:57,347

1:45,678

31

02

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

23

+3,559

1:45,856

29

03

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

63

23

+5,098

1:45,470

19

04

Ai Ogura

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

79

23

+5,132

1:46,021

15

05

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

23

+5,453

1:46,197

18

06

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

23

+7,467

1:45,563

11

07

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

23

+10,762

1:46,122

14

08

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

Fermin Aldeguer

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BK8 Gresini Racing MotoGP

54

23

+14,644

1:45,961

12

09

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Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

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Trackhouse MotoGP Team

25

23

+13,380

1:46,126

19

10

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