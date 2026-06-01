Traditions-GP, Monaco, Live-Ticker, TV: So wird das Wetter in Monte Carlo

Jahrzehntelang bedeutete der Donnerstag des GP-Wochenendes von Monaco: erster Trainingstag der Formel-1-Autos. Seit 1929 wurde in dieser Hinsicht vom Autosport-Weltverband für die Monegassen eine Extrawurst gebraten, der Ablauf des Rennwochenendes war eine Eigenart, die bis 2021 Bestand hatte.

Werbung

Werbung

Weil in den 1920er und 1930er Jahren das Rennen auf das Wochenende von Christi Himmelfahrt gelegt wurde, fand das erste Training am Donnerstag statt, am Freitag – einem normalen Arbeitstag – wurde nicht trainiert.

In der Formel 1 blieb das Format bis 2022 erhalten: F1-Training am Donnerstag, F1-mässig ein freier Tag am Freitag (Trainings nur für die Klassen der Rahmenrennen), Quali am Samstag, Rennen am Sonntag.

Dann wurde alles anders. Um Barcelona und Monte Carlo in nur acht Tage zu packen (so wie 2026 auch), musste Monaco mit dem eigenwilligen Wochenend-Ablauf brechen.

Werbung

Werbung

Zudem rückte der gewohnte Termin von Ende Mai (oft in Kollision mit dem Indy 400) auf Anfang Juni, damit die Formel 1 ihr Material in Nordamerika lassen kann – mit den Rennen von Miami und Montreal.

Thema der Woche Wer hat derzeit den schwierigsten Job im Formel-1-Fahrerlager? Für die F1-Fans waren die Duelle der Mercedes-Piloten Kimi Antonelli und George Russell in Montreal beste Unterhaltung. Für einen Protagonisten im Fahrerlager sind sie hingegen ein Grund zur Sorge. Vanessa Georgoulas Weiterlesen

Wie sich die Action auf den Strassen von Monte Carlo entwickelt, können Sie online bei uns im Live-Ticker verfolgen, wir tickern über die wichtigsten Momente in der für den Monaco-GP so wichtigen Quali und natürlich am Sonntag vom Rennen.

Was macht das Wetter im Mikro-Klima von Monte Carlo? Aus heutiger Sicht dürfen sich Teams und Fans freuen – auf einen stabilen, freundlichen Sonne/Wolken-Mix, mit Höchsttemperaturen von 25 Grad.

Wir haben für Sie hier auch die wichtigsten Sendetermine unserer TV-Kollegen zusammengefasst.

Werbung

Werbung

Monaco-GP im TV

Freitag, 5. Juni

13.00 Sky Sport F1 – Warm Up, das Motorsport-Spezial

13.15 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training

13.20 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training

13.30 Erstes Training

15.00 Sky Sport F1 – Greatest Races: Gerhard Berger in Deutschland 1994

16.45 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training

16.50 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training

17.00 Zweites Training

18.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

19.30 Sky Sport F1 – 2025: Most dramatic moments

20.00 Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

21.30 Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

23.00 Sky Sport F1 – Kanada-GP Wiederholung

Samstag, 6. Juni

06.00 Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

07.30 Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

09.00 Sky Sport F1 – Benetton Formula

11.40 Sky Sport F1 – Best battles of 2025

16.50 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training

12.15 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training

12.30 Drittes Training

15.15 Sky Sport F1 – Top 20: Spektakuläre Abflüge

15.30 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.35 ORF 1 – Formel-1-News

15.50 ServusTV – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.55 SRF zwei – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.55 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

16.00 Qualifying (bei uns im Live-Ticker)

17.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

18.00 Sky Sport F1 – 2025: Most dramatic moments

19.30 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

22.00 Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

22.15 Sky Sport F1 – Greatest Races: Nigel Mansell in Silverstone 1987

23.30 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung