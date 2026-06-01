Traditions-GP, Monaco, Live-Ticker, TV: So wird das Wetter in Monte Carlo
Der Traditions-Ablauf des Monaco-GP-Wochenendes ist gebrochen, wir erklären wieso. Wir tickern live von der Quali sowie vom Grand Prix und sagen, was das Wetter macht und was die TV-Kollegen zeigen.
Jahrzehntelang bedeutete der Donnerstag des GP-Wochenendes von Monaco: erster Trainingstag der Formel-1-Autos. Seit 1929 wurde in dieser Hinsicht vom Autosport-Weltverband für die Monegassen eine Extrawurst gebraten, der Ablauf des Rennwochenendes war eine Eigenart, die bis 2021 Bestand hatte.
Weil in den 1920er und 1930er Jahren das Rennen auf das Wochenende von Christi Himmelfahrt gelegt wurde, fand das erste Training am Donnerstag statt, am Freitag – einem normalen Arbeitstag – wurde nicht trainiert.
In der Formel 1 blieb das Format bis 2022 erhalten: F1-Training am Donnerstag, F1-mässig ein freier Tag am Freitag (Trainings nur für die Klassen der Rahmenrennen), Quali am Samstag, Rennen am Sonntag.
Dann wurde alles anders. Um Barcelona und Monte Carlo in nur acht Tage zu packen (so wie 2026 auch), musste Monaco mit dem eigenwilligen Wochenend-Ablauf brechen.
Zudem rückte der gewohnte Termin von Ende Mai (oft in Kollision mit dem Indy 400) auf Anfang Juni, damit die Formel 1 ihr Material in Nordamerika lassen kann – mit den Rennen von Miami und Montreal.
Wie sich die Action auf den Strassen von Monte Carlo entwickelt, können Sie online bei uns im Live-Ticker verfolgen, wir tickern über die wichtigsten Momente in der für den Monaco-GP so wichtigen Quali und natürlich am Sonntag vom Rennen.
Was macht das Wetter im Mikro-Klima von Monte Carlo? Aus heutiger Sicht dürfen sich Teams und Fans freuen – auf einen stabilen, freundlichen Sonne/Wolken-Mix, mit Höchsttemperaturen von 25 Grad.
Wir haben für Sie hier auch die wichtigsten Sendetermine unserer TV-Kollegen zusammengefasst.
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Monaco-GP im TV
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Freitag, 5. Juni
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13.00 Sky Sport F1 – Warm Up, das Motorsport-Spezial
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13.15 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training
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13.20 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training
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13.30 Erstes Training
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15.00 Sky Sport F1 – Greatest Races: Gerhard Berger in Deutschland 1994
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16.45 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training
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16.50 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training
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17.00 Zweites Training
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18.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs
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19.30 Sky Sport F1 – 2025: Most dramatic moments
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20.00 Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung
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21.30 Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung
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23.00 Sky Sport F1 – Kanada-GP Wiederholung
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Samstag, 6. Juni
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06.00 Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung
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07.30 Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung
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09.00 Sky Sport F1 – Benetton Formula
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11.40 Sky Sport F1 – Best battles of 2025
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16.50 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training
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12.15 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training
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12.30 Drittes Training
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15.15 Sky Sport F1 – Top 20: Spektakuläre Abflüge
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15.30 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying
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15.35 ORF 1 – Formel-1-News
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15.50 ServusTV – Beginn Berichterstattung Qualifying
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15.55 SRF zwei – Beginn Berichterstattung Qualifying
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15.55 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Qualifying
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16.00 Qualifying (bei uns im Live-Ticker)
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17.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying
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18.00 Sky Sport F1 – 2025: Most dramatic moments
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19.30 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung
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22.00 Sky Sport F1 – Qualifying kompakt
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22.15 Sky Sport F1 – Greatest Races: Nigel Mansell in Silverstone 1987
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23.30 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung
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Sonntag, 7. Juni
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06.00 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung
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11.20 Sky Sport F1 – Wildest Qualifying moments of 2025
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12.30 Sky Sport F1 – 2025: Most dramatic moments
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13.00 Sky Sport F1 – Fahrerparade
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13.30 Sky Sport F1 – Vorberichte zum Rennen
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13.30 ORF 1 – Vorberichte zum Rennen
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14.20 SRF 2 – Vorberichte zum Rennen
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14.55 ORF 1 – Beginn Berichterstattung GP Monaco
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14.55 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung GP Monaco
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15.00 Grosser Preis von Monaco (78 Runden) Bei uns im Live-Ticker
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17.00 ORF 1 – Analyse des Rennens
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17.00 Sky Sport F1 – Analysen und Interviews
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17.45 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Fahrer
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18.10 ServusTV – Zusammenfassung Rennen
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18.15 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook
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20.45 Sky Sport F1 – Qualifying kompakt
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21.00 Sky Sport F1 – GP Monaco Wiederholung
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