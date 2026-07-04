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Max Verstappen vor Silverstone-Zirkusnummer: «Sind wir Kinder oder Clowns?»

Bei der Fahrerparade vor dem britischen Grand Prix in Silverstone (5. Juli) werden die Formel-1-Fahrer in Lego-Autos ausrücken. Neben Lewis Hamilton findet das auch Max Verstappen fragwürdig.

Formel 1

Max Verstappen und Yuki Tsunoda in Miami 2025
Max Verstappen und Yuki Tsunoda in Miami 2025
Foto: Red Bull Content Pool
Max Verstappen und Yuki Tsunoda in Miami 2025
© Red Bull Content Pool

Im Artikel erwähnt

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FIA Formula One World Championship

17.07.2026 - 13:15

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Viele Fans hatten daran ihren Spass und aus einigen Piloten wurden wieder Kinder: Bei der Fahrerparade von Miami 2025 rückten zehn Lego-Elektrofahrzeuge aus, und es kam wie es kommen musste – viele der 400.000 Bausteine (pro Auto) blieben auf der Bahn zurück.

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Die GP-Stars in Lego-Autos, das erzeugte höchst widersprüchliche Reaktionen unter den Fans. Viele hatten daran ihren Spass, andere fanden – eine unnötige Zirkusnummer. In Silverstone wird die Nummer ausgebaut, nun werden nicht zehn Lego-Autos auf der Bahn sein, sondern 22.

Auch unter den Hauptdarstellern haben sich zwei Lager gebildet: Die einen Piloten finden es lustig, die anderen überflüssig. Der vierfache Weltmeister Max Verstappen gehört zur Fraktion überflüssig.

Im Artikel erwähnt

Max sagt zum kommenden Spektakel (ab 14.00 Uhr MESZ): «Was mich angeht, so bringe ich das einfach so schnell wie möglich hinter mich, ich winke den Fans zu, weil sie das verdient haben. Aber wenn es nach mir ginge, hätten wir eine ganz normale Fahrerparade.»

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«Was bitteschön ist denn falsch daran, wenn uns ein Elektro-Lkw herumfährt? Das ist doch voll in Ordnung. Aber es ist halt nun mal, wie es ist, solche Dinge liegen nicht in meiner Hand.»

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«Ich spiele lieber zu Hause mit den Kindern Lego. An der Rennstrecke stehe ich lieber mit meinen Fahrerkollegen gemeinsam auf einem Laster. Das macht mir mehr Spass und sieht auch professioneller aus. Wir sind Formel 1-Fahrer. Sind wir Kinder und Clowns, die versuchen, einander zu rammen? So etwas braucht die Königsklasse eigentlich nicht.»

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29

02

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63

52

+0,427

1:32,489

23

03

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

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Scuderia Ferrari HP

44

52

+0,772

1:32,309

22

04

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McLaren Formula 1 Team

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McLaren Formula 1 Team

1

52

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