Nicki Thiim hämmert Aston Martin auf Pole-Position am Norisring

Die Bestzeit im ersten Qualifying-Segment fuhr Maro Engel die Bestzeit. Im WINWARD Racing Mercedes-AMG GT3 umrundete er den Kurs in 48,463 Sekunden. Da die zweite Qualifikationsgruppe schneller wurde, wird Engel vom zweiten Startplatz ins Rennen starten. Trotzdem übernahm Engel mit zwei Punkten im Qualifying die Tabellenführung in der DTM.

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Im zweiten Qualifying-Segment sicherte sich der Däne Nicki Thiim die Bestzeit im Comtoyou Racing Aston Martin. Mit einer Rundenzeit von 48,449 Sekunden stellte er einen neuen Rundenrekord in der GT3-Ära der DTM auf. Der Däne wird das Rennen von der Pole-Position aufnehmen.

Arjun Maini steht im Haupt Racing Team Ford Mustang GT3 auf dem dritten Startplatz.

Ergebnis DTM Norisring Qualifying 1 (Top 10):

Nicki Thiim - Comtoyou Racing - Aston Martin Vantage GT3 Maro Engel - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3 Arjun Maini - Haupt Racing Team - Ford Mustang GT3 Ben Dörr - Dörr Motorsport - McLaren 720S GT3 Lucas Auer - Landgraf Motorsport - Mercedes-AMG GT3 Jules Gounon - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3 Tom Kalender - Landgraf Motorsport - Mercedes-AMG GT3 Finn Wiebelhaus - Haupt Racing Team - Ford Mustang GT3 Maximilian Paul - Grasser Racing Team - Lamborghini Temerario GT3 Thierry Vermeulen - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3

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